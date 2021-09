La Commission européenne annonce une loi visant à réduire la dépendance technologique et à fabriquer deux fois plus de semi-conducteurs | La technologie

in

La crise des semi-conducteurs a montré la dépendance technologique de l’Union européenne et des travaux sont en cours pour atténuer cette situation.

La crise des semi-conducteurs ne prendra pas fin cette année et on ne sait pas encore si elle le fera l’année prochaine ou si elle durera jusqu’en 2023, comme annoncé par certains constructeurs. Il y a une pénurie de composants et une grande dépendance vis-à-vis des pays lointains qui mettre l’Union européenne dans une position difficileTant dans le secteur technologique que dans le secteur automobile, qui nuit déjà à l’économie.

Cette circonstance pousse à prendre des décisions et la Commission européenne s’est engagée dans un plan ambitieux axé sur la fabrication de semi-conducteurs qui sert à doubler le nombre qui est actuellement en cours de développement. Elle va investir pour qu’en 2030 20% de ces composants soient fabriqués dans le monde alors qu’en ce moment nous sommes à 10%.

Selon Cinco Días, Ursula Von der Leyen, présidente de l’Exécutif communautaire, affirme vouloir façonner « un Écosystème européen de puces de nouvelle générationqui comprend sa fabrication, assure notre sécurité d’approvisionnement et développe de nouveaux marchés pour une technologie européenne pionnière. »

Les lumières RVB et un design futuriste ne suffisent pas à déterminer si un ordinateur portable de jeu vous convient. Dans ce guide, nous vous disons ce qu’il faut garder à l’esprit.

Pour y parvenir, un effort devra être fait sur différents fronts, non seulement rechercher, construire des infrastructures et produire, Il est également nécessaire de continuer à négocier avec des tiers pour obtenir le matériel et il est nécessaire qu’il y ait une coopération entre les pays de l’Union européenne.

Comme on le sait depuis longtemps, un mouvement similaire a également démarré aux États-Unis qui s’engage à fabriquer ses propres composants et à ne pas dépendre des autres, mais aussi rivaliser autant que possible avec les pays asiatiques à l’heure où la guerre commerciale est loin de s’apaiser.

L’élan de l’Union européenne s’accompagnera de Intel et son objectif de construire deux usines au cours de cette décennie pour approvisionner ces pays. Bien qu’à l’heure actuelle, il ne soit pas possible d’anticiper où ils seront situés ou trop de détails.

Avec ce projet, la Commission européenne essaie d’éviter d’être « trop exposée aux aléas du monde », même s’il est dommage que ces mouvements arrivent alors qu’on est déjà en pleine crise au lieu d’avoir été anticipé.