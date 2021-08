La Commission européenne explore une option de registre d’actifs pouvant inclure les nouveaux médias Crypto ⋆ Crypto

Source : AdobeStock / Sergey Kelin

Dans le cadre de la guerre de l’UE contre le blanchiment d’argent (AML) et l’évasion fiscale, le Commission européenne (CE) envisage un registre des actifs de l’Union européenne et a récemment lancé un appel d’offres pour une étude de faisabilité d’un tel registre – qui étudiera la possibilité d’inclure également les crypto-actifs détenus par les citoyens des États membres de l’UE dans un registre.

Dans la documentation publiée, la Commission déclare qu’elle considère la collecte de données et l’interconnexion des registres comme un instrument clé en vertu du droit européen pour accélérer l’accès des autorités aux informations financières et renforcer la coopération transfrontalière.

“Ce projet examinera diverses possibilités de collecte d’informations pour mettre en place un registre des actifs qui pourrait ensuite alimenter une future initiative politique”, a déclaré la CE. Il examinera les moyens «de collecter et de relier les informations disponibles à partir de diverses sources sur la propriété des actifs (par exemple, les registres fonciers, les registres des sociétés, les registres des fiducies et des fondations, les dépositaires centraux de la propriété des titres, etc.) et analysera la conception, la portée et les défis pour un tel registre des actifs de l’Union.

L’étude examinera également la possibilité d’inclure des données relatives à la propriété d’autres actifs dans le registre. Ces actifs doivent inclure des crypto-actifs, des œuvres d’art, des biens immobiliers et des métaux précieux tels que l’or, selon la documentation de l’appel d’offres.

Ellen Timmer, avocate au cabinet d’avocats néerlandais Avocat de Pellicaan, a publié une analyse critique de la documentation relative à l’appel d’offres, affirmant que la CE envisageait de « créer une nouvelle bureaucratie coûteuse en plus des autres enregistrements ».

« Aucune explication n’est donnée sur la raison pour laquelle les registres actuels ne sont pas améliorés en premier. Aucune explication n’est donnée sur les raisons pour lesquelles les enregistrements d’actifs détenus par l’administration fiscale ne sont pas suffisants et quelle valeur supplémentaire est à attendre du nouveau registre d’actifs.

L’avocat a également observé que la documentation de l’appel d’offres ne tient pas compte du fait que, dans de nombreuses situations, le « bénéficiaire bénéficiaire » (BO) en vertu de la législation LAB n’est pas le « bénéficiaire bénéficiaire » en vertu de la législation fiscale. “Les deux concepts BO sont consciemment mélangés, au détriment des BO qui n’ont aucun intérêt économique dans les entités”, a déclaré Timmer.

Elle a également noté qu’il semblait que le secteur privé ne devait jouer aucun rôle dans la prochaine étude de faisabilité.

“L’étude ne sera basée que sur des informations gouvernementales et ceux qui sont confrontés aux plans européens inappropriés ne seront pas consultés”, a-t-elle conclu.

L’étude est évaluée à quelque 400 000 EUR (470 000 USD), selon la documentation. Les entités souhaitant participer à l’appel d’offres doivent soumettre leurs demandes jusqu’au 1er octobre et les offres seront ouvertes le 4 octobre. Un contrat avec le soumissionnaire sélectionné doit être signé pour une durée de 15 mois.

