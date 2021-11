La Commission européenne ouvre 33 dossiers de pollution de l’air dans les États membres

20/11/2021 à 09:25 CET

La Commission européenne (CE) a ouvert 33 dossiers de pollution de l’air dans les États membres. Le directeur général du service juridique de la CE, Daniel Calleja, a révélé que il y a 16 États de l’Union européenne (UE) devant la Cour de justice et 17 autres procédures en phase précontentieuse en raison de la mauvaise qualité de l’air.

« Dans le domaine de la qualité de l’air, c’est dans le domaine que davantage d’actions sont menées par la Commission européenne & rdquor ;, a ajouté Calleja lors du Forum de l’air pur de l’UE (Forum de l’air pur de l’Union européenne), qui se tient à Madrid, organisé par le bureau espagnol de la Commission européenne.

Le coordinateur du rapport d’Ecologistas en Acción sur l’ozone, Miguel Ángel Ceballos, lors de l’heure des questions après le débat, s’est interrogé sur la possibilité de rationaliser les procédures existant et que « 11 ans de non-conformité ne se sont pas écoulés & rdquor ;, comme – selon le porte-parole – c’est le cas de Madrid avec la valeur limite de dioxyde d’azote (NO2).

En ce sens, Calleja a expliqué que « la procédure écrite s’est terminée en novembre de l’année dernière & rdquor; et que la prochaine étape consiste en l’audience orale, les conclusions de l’avocat général et la décision de justice, mais précise qu’il est prévu que « au premier semestre 2022 nous aurons une décision & rdquor;.

Le ministre de la Transition climatique, de l’Environnement et de la Démocratie participative de la Région de Bruxelles-Capitale, Alain Maron, a indiqué que la Cour a condamné Bruxelles pour ne pas avoir atteint les niveaux de pollution atmosphérique et qui a conduit à « la mise en place en 2018 d’une zone à faibles émissions & rdquor ;, ainsi qu’à la future interdiction des moteurs à essence d’ici 2025.

Madrid et Barcelone dépassent les niveaux maximum

Le président du Forum des juges de l’environnement de l’Union européenne, Luc Lavrysen, a défendu l’importance que « toute personne a le droit d’aller en jugement pour signaler toute situation qui viole une loi européenne & rdquor; et a assuré que ces dernières années « les portes des tribunaux ont été ouvertes pour ces questions & rdquor; environnemental

Lavrysen a donné l’exemple de Bruxelles, où une station de mesure de la qualité de l’air a été cassée et les citoyens ont obtenu par un procès que la station a été remplacée.

La directrice générale de l’Organisation européenne des consommateurs, Monique Gossens, en a profité pour rappeler que « l’Organisation des consommateurs et utilisateurs (OCU) a publié une étude qui indique que les niveaux de pollution à Madrid et Barcelone sont supérieurs aux réglementations européennes& rdquor; et que « il n’y a pas eu de réponse & rdquor;, donc il y a un »droit à indemnisation& rdquor; pour les citoyens qui ont été lésés par ce manque d’action.

Selon les autorités communautaires, la pollution de l’air représente le plus grand risque environnemental pour la santé dans l’Union européenne (UE). « La pollution de l’air nuit gravement à la santé des citoyens européens.

Chaque année, environ 400 000 personnes meurent prématurément en raison de concentrations excessives de polluants atmosphériques tels que les particules de poussière, le dioxyde d’azote et l’ozone & rdquor;, reprend un audit de la Cour des comptes européenne publié en 2018.

« Depuis une trentaine d’années, l’UE dispose d’une législation sur l’air pur qui fixe des limites aux concentrations de polluants atmosphériques. Cependant, la mauvaise qualité de l’air est encore courante aujourd’hui dans la plupart des États membres de l’UE et dans de nombreuses villes Européen & rdquor ;, récupère le document.

Législation « laxiste »

La Cour a constaté que les citoyens européens respirent encore de l’air nocif principalement en raison « d’une législation laxiste Pourtant le application inadéquate des politiques& rdquor ;.

Les recommandations de la Cour visent à renforcer la directive sur la qualité de l’air ambiant et à encourager la Commission européenne et les États membres à adopter mesures complémentaires et efficaces, comme l’amélioration de la coordination des politiques et de l’information du public.

La directive de 2008 sur la qualité de l’air ambiant est le pilier de la politique de l’air pur de l’UE, car elle établit des normes de qualité de l’air pour la concentration de polluants dans l’air.

Selon la Cour, Les mesures de l’UE visant à protéger la santé humaine de la pollution atmosphérique n’ont pas eu les effets escomptés. L’énorme coût humain et économique n’a pas encore été traduit en mesures adéquates dans toute l’UE.

Au cours des dernières décennies, les politiques de l’UE ont contribué à réduire les émissions, mais les progrès en matière de qualité de l’air ne se sont pas améliorés au même rythme et les effets sur la santé publique restent considérables, comme le reconnaissent les autorités bruxelloises.

Les normes de qualité de l’air de l’UE ont été établies il y a près de vingt ans et certaines d’entre elles sont beaucoup moins strictes que les directives de l’OMS et le niveau suggéré par les dernières données scientifiques sur les effets sur la santé humaine. En outre, la pollution de l’air peut être «sous-estimée»car « il peut ne pas être contrôlé aux bons endroits », notent les auditeurs.

Rapport sur la pollution de l’air : https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/air-quality-23-2018/es/

