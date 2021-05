La Commission européenne ouvrira une enquête pour concurrence déloyale contre Facebook

26/05/2021 à 16:46 CEST

Facebook est à nouveau confronté à une autre bataille concernant la concurrence déloyale en Europe au milieu de deux enquêtes en cours, l’une en Allemagne et l’autre au Royaume-Uni. La Commission européenne (l’exécutif européen) considère qu’il pourrait être prouvé que le entreprise a commis un abus de pouvoir dans les petites annonces, selon le Financial Times. Une enquête pourrait être ouverte dans quelques jours, les responsables européens souhaitant plus de clarté dans la promotion des services de l’entreprise.

Depuis que la société a lancé son système publicitaire pour son magasin en 2016, des milliards d’utilisateurs y sont passés. Au départ, le service avait des problèmes pour permettre à certaines entreprises vendre des objets illégaux, y compris des armes. Cependant, cela a également aidé de nombreux détaillants à rattraper leur retard et à augmenter leurs revenus, avec 250 millions d’interactions mensuelles.

Cependant, pour L’Europe craint que Facebook boycotte ses rivaux dans l’espace publicitaire de son marché. Quelque chose qui s’est déjà produit avec Apple, qui a été condamné en Italie pour avoir fait exactement la même chose avec une application de cartes et GPS.