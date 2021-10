La Commission européenne reporte sa décision sur IAG et Air Europa à 2022

28/10/2021 à 20:34 CEST

Araceli Munoz

Bruxelles relance le rachat d’Air Europa par IAG. Désormais, ils ont jusqu’au 4 janvier prochain pour se prononcer sur la transaction entre les deux groupes, initialement prévue le 5 novembre. Cependant, à la demande des deux sociétés il a été retardé jusqu’en décembre et maintenant ils ont encore quelques jours pour continuer à négocier les détails de l’opération. En novembre 2019, le propriétaire d’Iberia et British Airways a annoncé le rachat du groupe à la famille Hidalgo pour 1 milliard d’euros. Cependant, le dur impact de la pandémie de coronavirus dans le secteur aéronautique a fait baisser le prix de l’opération à 500 millions d’euros. La part de marché élevée des deux compagnies sur certaines liaisons a fait qu’en juin de cette année, le Commission européenne ouvrir une enquête à cet égard, pour lequel les deux sociétés ont obtenu 31 jours supplémentaires.

Plus précisément, Bruxelles a fait part de ses inquiétudes concernant 70 liaisons aériennes, en particulier celles qui relient Madrid aux États-Unis et à l’Amérique latine ou certaines à l’intérieur de l’Espagne ou des liaisons court-courriers qui transfèrent des passagers vers la capitale pour des voyages vers l’Amérique. À mesure que les liaisons d’Air Europa sortiraient du marché, IAG aurait une position dominante sur certains marchés. Pour cette raison, les deux compagnies ont négocié de se séparer de leurs créneaux (permis d’atterrissage et de décollage) et de leurs itinéraires avant le verdict final de la Commission. Ainsi, l’opposition de Bruxelles à l’opération serait évitée. Par exemple, il a négocié avec Word2Fly (Iberostar) pour lui donner des liaisons long-courriers et avec Volotea pour des liaisons court-courriers, cependant Ils n’ont jamais pu présenter ces propositions à Bruxelles avant le début de leur enquête formelle en juin dernier.

Dans ce contexte, des sources proches de l’opération ont déclaré à El Periódico de España que la situation d’Air Europa est si compliquée qu’elles souhaitent également gagner du temps pour voir comment la compagnie évolue, qui est dans l’un de ses moments les plus critiques. Rappelons qu’elle a été l’une des premières compagnies aériennes à solliciter l’aide du Fonds gouvernemental de sauvetage des entreprises stratégiques, d’un montant de 475 millions d’euros, compte tenu de la période difficile que traverse la compagnie Hidalgo. Cependant, la situation réelle de leurs comptes est plus compliquée qu’ils ne l’avaient anticipé (427 millions de pertes contre un bénéfice de 27,7 un an plus tôt), ce qui leur a ouvert les portes d’un deuxième sauvetage en partie de l’Etat, compliquant encore la transaction. Pour cette raison, différentes sources consultées indiquent qu’Air Europa travaille sur une solution parallèle au cas où l’achat d’IAG ne se concrétiserait pas. Selon l’accord initialement signé, si l’une des parties recule, elle doit verser 40 millions d’euros à l’autre en dédommagement.