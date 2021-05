Il y a un mouvement ces jours-ci pour revisiter nos monuments et les noms que nous choisissons d’honorer publiquement. Ce mouvement est bon et juste. C’est un signe de notre démocratie mature que nous pouvons choisir de cesser d’honorer les choses qui ne reflètent pas nos idéaux américains et de célébrer ceux qui le font. Dans ce processus, cependant, nous devons nous garder du choix paresseux de simplement rejeter le passé, de présenter comme mauvais ou immoral tout ce qui est historique.

Le Congrès a ordonné au département américain de la Défense de créer une commission chargée d’examiner les noms des installations militaires et des navires d’après les chiffres ou les victoires confédérées. Elle s’appelle la Commission sur la dénomination des articles du ministère de la Défense qui commémorent les États confédérés d’Amérique ou toute personne ayant servi volontairement avec les États confédérés d’Amérique. La commission informera le secrétaire à la Défense et le Congrès de ses travaux d’ici octobre 2021 et présentera un rapport final d’ici le 1er octobre 2022.

Incroyablement, le nom d’un destroyer lance-missiles de la marine américaine, l’Antietam, pourrait être inclus dans la «vaste revue» des noms de la commission, selon l’amiral à la retraite à la tête de la commission. Inclure «Antietam» dans une liste de noms qui sont censés honorer la Confédération, c’est se méprendre complètement sur l’histoire.

C’est apparemment un réflexe de rejeter tout ce qui est associé à la guerre civile, plutôt qu’à la Confédération. C’est une grave erreur, comme le montre même la brève description suivante.

Bien que la ligne Mason-Dixon soit souvent appelée la limite supérieure du sud, c’est vraiment le puissant Potomac et ses affluents qui divisent le nord et le sud. Antietam Creek dans le comté de Washington, Maryland, est l’un de ces affluents.

Antietam est le nom de l’Union pour une bataille livrée le 17 septembre 1862, à travers ce ruisseau. Antietam est un mot algonquin, et c’était le nom du ruisseau bien avant que les Américains ne viennent s’entretuer à l’automne 1862.

La bataille d’Antietam est l’une des rares batailles de la guerre civile menées dans le Nord. Entre autres choses, le général Robert E. Lee pensait que les Marylanders des comtés agricoles riches de l’ouest du Maryland se rallieraient à la cause du Sud avec des hommes et des fournitures s’il emmenait son armée dans le territoire du Nord. Il s’est lourdement trompé.

Les petites fermes et les villes robustes du Maryland occidental montagneux étaient le domaine des descendants directs décousus de la génération révolutionnaire, et en grande partie des immigrants – Allemands, Hollandais, Écossais, Irlandais – qui, à l’époque comme aujourd’hui, partageaient beaucoup plus Des cousins ​​des Appalaches dans l’ouest de la Pennsylvanie de l’Union et la Virginie-Occidentale qui sera bientôt formée qu’ils ne l’ont fait avec les habitants des basses terres de Baltimore, d’Alexandrie et de Richmond.

Ils ont tourné le dos à l’armée de Lee et sont restés chez eux pendant qu’elle marchait dans leurs villes en chantant “Maryland, My Maryland”. Au lieu de cela, ils ont acclamé l’armée du Potomac de l’Union alors qu’elle arrivait pour arrêter l’avance de Lee.

Dans le folklore local, une femme de Frederick, dans le Maryland, se tenait sur le pas de la porte de sa maison avec sa petite fille à côté d’elle et agitait avec défi le drapeau de l’Union devant l’armée confédérée marchant vers Hagerstown, le siège du comté de Washington (du nom du père de la Nation). Un officier confédéré de passage la salua, tout en rétorquant: «À vous, madame; pas votre drapeau.

Cet incident a ensuite été embelli dans un poème épique enseigné une fois aux écoliers du Maryland sur Barbara Fritchie, une habitante de Frederick de 90 ans qui agite avec défi un drapeau américain de l’époque de la guerre d’Indépendance devant les confédérés en marche depuis sa chambre et leur fait honte. La célèbre ligne du poème résonne : « Tirez, s’il le faut, cette vieille tête grise, mais épargnez le drapeau de votre pays », a-t-elle dit.

Dans la vraie vie, la bataille d’Antietam fut sanglante, le carnage considérable. Ils se sont battus pendant une journée entière, face à face à travers le champ de maïs d’un fermier, autour d’une église baptiste allemande et pour le contrôle d’un pont enjambant l’Antietam. Les célèbres photos de Matthew Brady les montrent allongés côte à côte enfermés ensemble dans la mort où ils sont tombés.

Plus d’Américains sont morts ce jour-là que lors d’un seul jour de toute notre histoire: 7 650 hommes au total, dont plus de 4 000 soldats de l’Union, soit 25% de la force de combat de l’armée de l’Union ce jour-là. Plus de 12 000 autres soldats de l’Union ont été blessés, et 10 000 pour les confédérés.

Mais l’armée de l’Union tint ; Lee’s a été contraint de battre en retraite le lendemain. Ainsi, “Burnside Bridge”, “The Cornfield”, “Dunker Church” et le plus célèbre, la route engloutie pour toujours connue sous le nom de “Bloody Lane”, sont passés dans la province de l’histoire. Le champ de bataille d’Antietam a été l’un des premiers champs de bataille de la guerre civile consacré comme site national par les États-Unis, en 1890.

Le nom de ce lopin de terre sanctifié, symbole de notre union durement gagnée et de sa «nouvelle naissance de la liberté» pour tous, doit-il être effacé comme un fléau pour la nation américaine et ses forces combattantes? Non! Pour la honte !

Certains diront qu’Antietam n’est pas un nom approprié pour un navire de combat américain parce que la bataille n’était pas une «victoire» de l’Union. Absurdité. Bien que la bataille elle-même ait été une impasse tactique, ce fut une victoire stratégique et psychologique retentissante pour le Nord.

Tous les objectifs stratégiques de Lee ont été vaincus. Il ne rassembla ni hommes ni vivres ; il a subi des pertes énormes à la place. Il n’a pas réussi à remporter une victoire décisive sur le territoire du Nord qui aurait pu recueillir un soutien international pour le Sud. Son armée a été forcée de battre en retraite à travers le Potomac. Si vaincre tous les objectifs de votre ennemi et le balayer de votre territoire n’est pas une « victoire », alors le mot a perdu tout son sens.

Plus important encore, la bataille d’Antietam a été un événement galvanisant et un tournant pour la guerre et la nation. La puissance stratégique et psychologique de la victoire a permis au président Abraham Lincoln de publier la déclaration d’émancipation. Il l’a fait cinq jours plus tard.

Les photographies sans précédent des conséquences de la bataille prises par Brady ont gravé dans la conscience de la nation l’immense sacrifice humain que son peuple offrait sur les autels de l’union et de la liberté universelle. Ne vous y trompez pas, ces soldats de l’Union sont morts « pour libérer les hommes », comme le dit « L’hymne de bataille de la République », en plus de maintenir l’Union.

Car ce n’est pas seulement dans des hymnes à grand prix que le sentiment d’émancipation des Noirs américains a été lancé comme un cri de ralliement pour les Nordistes et pour lequel les hommes de l’armée de l’Union se sont battus. La ballade la plus populaire de l’époque dans le Nord était « The Battle Cry of Freedom », dont le troisième couplet résonne :

Nous accueillerons dans nos numéros les fidèles, vrais et courageux,

Crier le cri de guerre de la liberté !

Et bien qu’il soit pauvre, il ne sera jamais esclave,

Crier le cri de guerre de la liberté !

Les gens de l’Union dans les années 1860 savaient bien ce que représentait Antietam. Ils avaient versé une énorme quantité de sacrifices sur ce champ de bataille. Il semble que nous, en 2021, avons oublié. Mais nous ne devons pas. Garder ce nom est une façon de toujours se souvenir.

Leslie McAdoo Gordon est la directrice de McAdoo Gordon & Associates, PC, fondée en 2003. Elle est diplômée avec distinction du Georgetown University Law Center en 1996 et est autorisée à pratiquer le droit dans le Maryland, en Virginie, dans le district de Columbia et dans de nombreux tribunaux de première instance et d’appel, y compris la Cour suprême des États-Unis. Avant d’entrer dans le domaine du droit, Leslie McAdoo Gordon a été agent spécial du ministère de la Défense, Service d’enquête de la défense (maintenant l’Agence de contre-espionnage et de sécurité de la défense).