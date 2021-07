La Commission Hamilton publie ses conclusions et recommandations

in

Après 10 mois de recherche, la Commission Hamilton a publié ses conclusions et recommandations pour aider à améliorer la diversité dans l’industrie du sport automobile.

Dirigé par le septuple champion du monde Lewis Hamilton, un conseil d’experts composé de 14 experts – qui comprend l’ancien patron de Hamilton chez McLaren, Martin Whitmarsh – a demandé qu’une charte de diversité et d’inclusion soit mise en œuvre dans les équipes de F1 et d’autres organisations de sport automobile après avoir trouvé que seulement 1 pour cent des emplois en ingénierie sont occupés par des personnes d’origine noire.

Le rapport comprend également des études de cas sur le racisme et la discrimination au sein d’équipes britanniques de sport automobile, avec plus de 100 personnes de l’industrie interrogées et des recherches recueillies auprès de 2400 jeunes.

Hamilton a déclaré que la publication du rapport “n’est que le début” et s’est engagé à prendre personnellement des mesures afin d’apporter des changements positifs maintenant qu’il dispose des recherches et des résultats.

« S’ils ont les bonnes opportunités et le bon soutien, les jeunes peuvent exceller dans tout ce à quoi ils pensent », a déclaré Hamilton lors de la publication du rapport.

«Mais nos recherches montrent que de nombreux jeunes Noirs sont exclus des opportunités au sein des STEM (sujets – sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) et voient leur plein potentiel limité.

“Bien que j’aie eu une carrière réussie dans le sport automobile, cela a été un chemin solitaire en tant que l’un des rares individus noirs au sein de la Formule Un.

« Après 15 ans à attendre que l’industrie rattrape son retard, j’ai réalisé que je devais agir moi-même. Pour ce faire, j’avais besoin de comprendre ce qui empêchait l’industrie d’être aussi diversifiée que le monde qui l’entoure.

«Grâce aux recherches de la commission, nous pouvons voir que l’industrie du sport automobile doit prendre des mesures claires et significatives pour créer un environnement plus inclusif où la diversité peut prospérer, mais aussi que nous devons surmonter les obstacles auxquels les étudiants noirs sont confrontés tout au long de leur parcours éducatif.

« Certains de ces obstacles, je les reconnais d’après mes propres expériences, mais nos découvertes m’ont ouvert les yeux sur l’étendue de ces problèmes.

« Maintenant que je suis armé des recommandations de la commission, je m’engage personnellement à veiller à ce qu’elles soient mises en œuvre. Je suis tellement fier de notre travail à ce jour, mais ce n’est vraiment que le début.

Le patron de la Formule 1, Stefano Domenicali, a déclaré qu’il faudrait du temps pour absorber toutes les informations trouvées par la Commission Hamilton et s’est assuré que le sport serait prêt à prendre des mesures pour accroître la diversité dans le sport.

Domenicali a déclaré : « La Commission Hamilton a livré un rapport complet et impressionnant qui montre la passion de Lewis pour cette question très importante.

«Nous prendrons le temps de lire et de réfléchir à toutes les conclusions, mais nous sommes tout à fait d’accord sur le fait que nous devons augmenter la diversité dans le sport et nous avons pris des mesures pour résoudre ce problème et nous annoncerons d’autres actions dans les prochains jours.

“Nous voulons un sport qui soit représentatif de notre base de fans extrêmement diversifiée et c’est pourquoi la Formule 1, la FIA et toutes les équipes travaillent dur pour mettre en œuvre nos plans détaillés pour créer un changement positif dans le sport.

« Il y a toujours plus à faire et le rapport stimulera la réflexion sur les actions supplémentaires qui sont nécessaires. »

Le champion du monde de F1 @LewisHamilton admet qu’il s’est senti comme “l’impair” sur la grille.

Il s’est ouvert à #BBCBreakfast à propos de la Commission Hamilton sur l’égalité raciale. Ici, il parle à l’aspirant pilote de course Elikem ⤵️https://t.co/Kj5u9rAofX pic.twitter.com/6O8wwAI0GW – BBC Breakfast (@BBCBreakfast) 13 juillet 2021

Le rapport, intitulé « Accélérer le changement : améliorer la représentation des Noirs dans le sport automobile britannique », a pris 10 mois à compiler, avec 10 recommandations exploitables axées sur la recherche pour contribuer à un changement durable.

Les 10 recommandations sont les suivantes :

1) Élargir l’accès au sport automobile en élargissant l’apprentissage et en exonérant le plafond des coûts qui exclurait les salaires des nouvelles recrues d’apprentis.

2) Établir un nouveau fonds d’innovation pour aider à lutter contre les facteurs qui contribuent à la forte proportion d’élèves d’origine noire qui sont exclus de l’école.

3) Le pilotage de nouvelles approches pour augmenter le nombre d’enseignants noirs dans les matières STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques).

4) Des programmes de soutien ciblés pour les étudiants noirs dans l’éducation après 16 ans afin de permettre une plus grande progression vers les cours de l’enseignement supérieur et les opportunités de formation en milieu de travail.

5) La création de programmes de bourses pour permettre aux diplômés noirs de diplômes d’ingénieur et de disciplines connexes de progresser vers des rôles spécialisés dans le sport automobile.

6) La mise en œuvre d’une charte de diversité et d’inclusion par les équipes de F1 et d’autres organisations de sport automobile.

7) Encourager autant d’écoles que possible au Royaume-Uni à adopter la Charte anti-racisme du National Education Union pour les écoles.

8) Demandant au ministère de l’Éducation et aux autres organismes détenant des données sur l’éducation de faciliter l’accès du public à des données ventilées sur les caractéristiques des élèves et du personnel au niveau des matières.

9) Élaboration de lignes directrices sur les meilleures pratiques pour les activités d’inspiration et de sensibilisation STEM.

10) Appel à un soutien supplémentaire aux activités STEM pour les écoles supplémentaires dirigées par des groupes de la communauté noire à travers le Royaume-Uni.

Le rapport complet de la Commission Hamilton peut être lu ici.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !