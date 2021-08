La Commission indienne de la concurrence autorise PNB à conclure un accord de financement du logement avec Carlyle

La Punjab National Bank, le principal promoteur du PNBHF, avait également demandé au prêteur hypothécaire d’envisager une revalorisation de la transaction initiale.

La Commission indienne de la concurrence (CCI) a accordé une « approbation présumée » à une proposition de Pluto Investments et de Salisbury Investments, soutenue par Carlyle, visant à prendre une participation majoritaire dans PNB Housing Finance (PNBHF), alors même que le Securities Appellate Tribunal (SAT) est n’a pas encore rendu son jugement sur l’affaire.

Dans un avis examiné par FE, la CCI a déclaré : « Le rapprochement proposé implique que Pluton et Salisbury acquièrent jusqu’à environ 56,29% (en supposant un appel d’offres complet et une acceptation dans l’offre ouverte obligatoire) et environ 0,24% du capital social post-attribution préférentielle. du PNBHF, respectivement.

Bien que la valeur de la transaction ne soit pas mentionnée dans l’avis, le conseil d’administration de PNBHF avait précédemment approuvé une proposition visant à augmenter jusqu’à Rs 4 000 crore en émettant des actions et des bons de souscription convertibles à des entités dirigées par des sociétés du groupe Carlyle.

Répondant aux nouvelles de mercredi, la part de PNBHF a atteint le circuit supérieur de 5% à Rs 720,45 sur l’ESB.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a déclaré que la CCI avait reçu un avis sur l’accord dans le cadre de la soi-disant « Canal vert ». En vertu de cette disposition, le « regroupement » est réputé avoir été approuvé lors du dépôt de l’avis dans un certain format prescrit. Le mécanisme a été introduit pour accélérer le processus d’approbation des fusions et acquisitions et réduire à la fois les délais et les coûts si les « combinaisons » répondent à certains critères.

Dans une lettre adressée au PNBHF en juin, le Securities and Exchange Board of India (Sebi) a demandé au prêteur hypothécaire de procéder à une évaluation de son activité par une agence indépendante avant de solliciter le vote des actionnaires sur l’accord.

La Punjab National Bank, le principal promoteur du PNBHF, avait également demandé au prêteur hypothécaire d’envisager une revalorisation de la transaction initiale.

Le PNBHF a toutefois déclaré qu’il attendrait le jugement de la SAT sur la question. Le tribunal d’appel a déjà entendu les deux parties mais n’a pas encore rendu son verdict.

Le 31 mai, le conseil d’administration de PNBHF avait approuvé le placement de plus de 82 millions d’actions préférentielles et de 20,5 millions de bons de souscription d’actions avec Pluto Investments et Salisbury Investments, General Atlantic Singapore Fund FII Pte et Alpha Investments V Pte. Salisbury est le véhicule d’investissement familial de l’ancien directeur général de HDFC Bank Aditya Puri.

Alors que le prix d’émission de la transaction était de Rs 390 par action, l’action a grimpé jusqu’à Rs 880 par action quelques jours après l’annonce de la transaction.

