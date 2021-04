La Commission indienne de la concurrence doit se moderniser

La CCI a récemment publié un document de réflexion sur la blockchain et son utilisation dans le respect des règles de la concurrence libre et loyale.

Par Kanika Chaudhary Nayar & Aaditya Ranbir Sehgal

La Commission indienne de la concurrence (CCI) a été chargée d’assurer une concurrence libre et loyale sur les marchés dans le cadre de son mandat en vertu de la loi de 2002 sur la concurrence. Compte tenu de l’intégration croissante du commerce et de la technologie, elle doit comprendre les progrès technologiques et leur utilisation. par les acteurs du marché dans l’exercice de leurs fonctions afin de déterminer la licéité d’un comportement sur le marché. La CCI a récemment publié un document de réflexion sur la blockchain et son utilisation dans le respect des règles de la concurrence libre et loyale.

Bien que la blockchain ait été largement associée aux crypto-monnaies telles que le bitcoin, elle a de nombreuses utilisations potentielles. Le développement de technologies destinées à capitaliser sur la blockchain devrait modifier fondamentalement la manière dont certaines activités sont entreprises; par exemple, la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Dans ce contexte, il est impératif de comprendre que la blockchain est une chaîne virtuelle d’informations horodatées qui contient un enregistrement immuable de données et est gérée par un groupe d’utilisateurs d’une application blockchain par opposition à une seule autorité. Cela présente des avantages tels que la possibilité d’améliorer l’efficacité des paiements en supprimant la nécessité pour un intermédiaire centralisé de supporter le risque de la contrepartie, d’assurer la transparence des chaînes d’approvisionnement, entre autres fonctions liées au commerce.

Dans ce contexte, la CCI a noté les utilisations potentielles de la blockchain pour donner effet à des comportements anticoncurrentiels non seulement entre concurrents, tels que les échanges d’informations sensibles, mais aussi par des entités dominantes utilisant une position de force pour nuire aux autres. Cependant, la même chose soulève certaines questions préliminaires de compétence, identifiant entre autres les participants anonymes de la blockchain. Bien qu’il ait été noté que certaines questions telles que la compétence peuvent être réglées dans le cadre actuel des lois sur la concurrence en Inde, d’autres problèmes persistent, tels que les écarts avec les normes de confidentialité des données et l’application des lois contre les entités anonymes.

En ce qui concerne l’interaction de la confidentialité et de la blockchain, il est pertinent de noter que les enregistrements de la blockchain sont immuables, mais la compréhension actuelle des normes de confidentialité inclut le “ droit à l’oubli ” tel que contenu dans le projet de loi sur la protection des données personnelles, 2018, en Inde. et les règles générales de protection des données dans l’UE. La confidentialité a été notée comme un facteur de concurrence non tarifaire pertinent qui influence le choix des consommateurs, dans l’étude de marché sur le secteur des télécommunications et dans l’ordonnance ordonnant l’ouverture d’une enquête sur les modifications apportées par WhatsApp à sa politique de confidentialité. Ainsi, une technologie naissante soulevant diverses questions de droit très pertinentes, qui sont également en cours de développement, peut être replacée dans le contexte de la blockchain.

En conséquence, la CCI a déclaré que les applications de la blockchain devraient être développées de manière à être conformes aux règles de la concurrence, en plus d’être suffisamment flexibles pour intégrer les changements qui pourraient être nécessaires à la lumière des futures conclusions du régulateur. Il serait intéressant de noter que des procédures antitrust à ce sujet ont été engagées aux États-Unis, où une prétendue collusion de “ mineurs ” de bitcoins ayant une incidence sur les prix est à l’étude devant le tribunal de district du district sud de la Floride.

À l’échelle mondiale, les régulateurs ont pris des mesures pour comprendre la blockchain et les technologies associées, afin de garantir qu’aucune lacune dans l’application ne se produise. Aux États-Unis, la Federal Trade Commission a mis en place un “ groupe de travail FTC Blockchain ” pour comprendre les marchés de la blockchain et de la crypto-monnaie afin de déterminer quand des mesures d’application peuvent être nécessaires. Dans l’UE, la Commission européenne adopte une approche holistique du financement de l’innovation dans l’espace de la blockchain, interagit avec le secteur privé, met en place un bac à sable réglementaire, en plus de travailler à la création d’un cadre juridique favorable à l’innovation. En se tenant au courant des autres juridictions développées, la CCI examine de manière sérieuse les marchés de la blockchain, avec leurs capacités de rupture.

Le document de travail fournit des directives générales à suivre par les parties prenantes, telles que la prise en compte de l’échange d’informations relatives aux prix, aux coûts, etc. éviter les conduites collusoires entraînant une distorsion de concurrence; ou exercer une influence indue sur le marché. On ne verra qu’avec le temps à quel point les effets du régulateur indien de la concurrence sont efficaces et favorables à l’innovation, sur les marchés liés à la blockchain, une fois que les mesures d’application sont appliquées.

Nayar est associé et Sehgal est associé, L&L Partners

