La Commission indienne de la concurrence lance une enquête sur le système de paiement App Store d’Apple

La question de l’App Store d’Apple obligeant les développeurs d’applications à utiliser le système de paiement exclusif d’Apple a attiré l’attention d’un organisme de réglementation antitrust en Inde. La Commission indienne de la concurrence (CCI) a ordonné qu’une enquête soit menée sur l’affaire dans un délai de 60 jours.

Dans une citation reçue par TechCrunch, la CCI a déclaré qu’elle enquêtait sur les commissions excessives imposées aux développeurs qui « restreignent le choix offert aux développeurs d’applications de sélectionner un système de traitement des paiements de leur choix, en particulier lorsqu’il facture une commission allant jusqu’à 30% pour les achats d’applications et les achats intégrés. »

Le CCI a commencé à se renseigner sur l’App Store lorsqu’une plainte a été déposée par le groupe à but non lucratif, Together We Fight Society. Une affirmation selon laquelle Apple devrait être rejetée car Apple est un acteur trop petit en Inde. La société américaine ne détient qu’environ 2% des parts de marché du marché des smartphones en Inde.

Dans l’ordonnance, la CCI a déclaré : « À ce stade, il apparaît que l’absence de contrainte concurrentielle dans la distribution des applications mobiles est susceptible d’affecter les conditions dans lesquelles Apple fournit l’accès à son App Store aux développeurs d’applications, y compris les taux de commission et les conditions qui empêchent certains développeurs d’applications d’utiliser d’autres systèmes de paiement intégrés »,

Cette nouvelle enquête en Inde n’est que la dernière d’une série d’actions antitrust qui ciblent Apple et d’autres entreprises technologiques, comme Google, depuis un certain temps déjà. Il y a à peine deux mois, la Russie a ouvert une procédure antitrust contre Apple pour des paiements sur l’App Store. Et, bien sûr, le procès très médiatisé entre Epic Games – développeur Fortnite – et Apple concernait en grande partie la commission de l’App Store sur les ventes via les achats intégrés.