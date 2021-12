La Commission indienne de la concurrence ordonne une enquête contre le géant de la technologie Apple pour des restrictions sur les magasins d’applications

Dans une commande de 20 pages, le chien de garde a déclaré que l’App Store d’Apple est le seul canal permettant aux développeurs d’applications de distribuer leurs applications aux consommateurs iOS, qui est préinstallé sur chaque iPhone et iPad.

La Commission indienne de la concurrence (CCI) a ordonné vendredi une enquête détaillée contre le géant de la technologie Apple pour pratiques commerciales déloyales présumées à l’égard de son App Store. Dans une commande de 20 pages, le chien de garde a déclaré que l’App Store d’Apple est le seul canal permettant aux développeurs d’applications de distribuer leurs applications aux consommateurs iOS, qui est préinstallé sur chaque iPhone et iPad.

« En outre, les magasins d’applications tiers ne sont pas autorisés à être répertoriés sur l’App Store d’Apple, car les directives des développeurs ainsi que l’accord interdisent aux développeurs d’applications d’offrir de tels services… ces restrictions imposées par Apple bloquent le marché des magasins d’applications pour iOS pour les distributeurs d’applications potentiels. , précise l’ordre.

Selon la CCI, cela se traduit à première vue par un refus d’accès au marché pour les distributeurs d’applications/développeurs de boutiques d’applications potentiels, en violation des normes de concurrence. En outre, de telles pratiques ont à première vue pour effet de limiter/restreindre le développement technique ou scientifique des services liés à l’App Store pour iOS, en raison d’une pression réduite sur Apple pour innover et améliorer en permanence son propre App Store, ce qui est également en violation des règles de concurrence. , dit l’ordre. Citant ces facteurs, le régulateur a ordonné une enquête détaillée par son directeur général (DG).

