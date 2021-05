La commission Intel du Sénat enquête sur les attaques du syndrome de La Havane sur le sol américain

Les dirigeants de la commission du renseignement du Sénat ont confirmé que les cas du mystérieux «syndrome de La Havane» – des cas de dommages neurologiques causés au personnel américain par des attaques énergétiques directes – sont en augmentation, lors d’une audience vendredi. Au cours des deux dernières années, deux attaques ont eu lieu aux États-Unis – dont une à proximité de la Maison Blanche.

Les sens Mark Warner (D-VA) et Marco Rubio (R-FL), respectivement président et vice-président du comité, ont déclaré dans un communiqué qu’ils prévoyaient d’enquêter sur le modèle d’attaques et de travailler avec la CIA pour identifier qui est derrière eux.

Le syndrome de La Havane fait référence à une série d’attaques invisibles contre le personnel américain, signalées pour la première fois en 2016 à La Havane, à Cuba, lorsque les diplomates américains ont commencé à éprouver des problèmes neurologiques tels que l’insomnie et le vertige. Depuis lors, une quarantaine de fonctionnaires du gouvernement, principalement employés par la CIA ou le Département d’État, ont été attaqués, rapporte la Hill’s Rebecca Beitsch, avec des symptômes parfois débilitants.

La majorité des attaques visaient des responsables en poste dans d’autres pays. Mais les agences fédérales enquêtent également sur deux attaques neurologiques survenues sur le sol américain, dont une en novembre de l’année dernière qui s’est produite de manière alarmante près de la Maison Blanche, selon CNN.

L’autre attaque a eu lieu en 2019, contre un responsable de la Maison Blanche dans une banlieue de Virginie à Washington, DC, par CNN.

Warner et Rubio se sont engagés à travailler avec le directeur de la CIA récemment confirmé, William Burns, qui, selon eux, s’est concentré sur les attaques, ainsi qu’à fournir un soutien médical et financier aux victimes.

“Depuis près de cinq ans, nous sommes au courant des informations faisant état d’attaques mystérieuses contre le personnel du gouvernement des États-Unis à La Havane, à Cuba et dans le monde”, ont-ils déclaré dans un communiqué. «Cette tendance à attaquer nos concitoyens au service de notre gouvernement semble se multiplier.»

«Le Comité sénatorial du renseignement a l’intention d’aller au fond des choses», indique le communiqué a continué. «Nous avons déjà tenu des audiences d’établissement des faits sur ces attaques débilitantes, dont beaucoup aboutissent à des cas confirmés médicalement de lésions cérébrales traumatiques, et nous ferons plus.»

Qu’est-ce que le syndrome de La Havane?

Un rapport du gouvernement américain de l’Académie nationale des sciences sur les attaques a révélé des points communs parmi les victimes, notamment des nausées, des maux de tête, des étourdissements et une perte d’audition, parfois suffisamment graves pour en forcer certaines à préretraite. Le rapport a révélé que l’énergie radiofréquence dirigée, une forme de rayonnement qui comprend également les micro-ondes, est à l’origine des attaques, donnant foi à la théorie selon laquelle une entité étrangère est derrière elles.

Certains membres de la communauté du renseignement pensent que la Russie est le coupable, ce que Zeeshan Aleem de Vox a expliqué en décembre:

La chronologie des incidents, l’explication plausible des armes à micro-ondes et les endroits spécifiques où ils se sont produits ont soulevé la question de savoir si la Russie est derrière eux. En 2018, des responsables du renseignement américain ont décrit la Russie comme le principal suspect derrière ce qu’ils croyaient être des attaques à Cuba et en Chine. La Russie a nié toute implication. NBC News rapporte que, maintenant ou alors, aucune information concluante n’a fait ressortir cette explication. Cependant, le Times note qu’un certain nombre d’experts russes de la CIA estiment que toutes les preuves indiquent que le pays est derrière les maladies.

Dans le passé, la Russie et l’ex-Union soviétique ont utilisé des armes à micro-ondes, y compris contre les États-Unis. Dans les années 1970 et 1980, l’URSS a bombardé l’ambassade américaine avec des faisceaux de micro-ondes.

Lors de son audience de confirmation, Burns a évoqué les attaques, affirmant qu’il prévoyait d’examiner les preuves. Le président de la Chambre des renseignements, Adam Schiff, s’est également engagé à utiliser son comité pour continuer à enquêter, selon CNN.

De plus, rapporte Hill, la CIA a lancé un groupe de travail pour fournir un soutien aux victimes d’attaques passées et futures.

Les dirigeants du renseignement du Sénat se sont également engagés à tenir les auteurs responsables de leurs actes, tout en reconnaissant que l’objectif actuel est de recueillir plus d’informations sur le fonctionnement de la technologie des rayonnements.

“En fin de compte, nous identifierons les responsables de ces attaques contre le personnel américain et les tiendrons responsables”, indique le communiqué.