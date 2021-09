La commission Lancet COVID Origins est dissoute, le rapport de RedState confirmé encore une fois ⋆ 10z viral

Au cours des deux derniers mois, les rapports COVID effectués ici à RedState se sont avérés vrais et précis, à maintes reprises. Tout d’abord, ce fut The Intercept concernant nos rapports sur le financement de la recherche sur le gain de fonction, puis ce fut The Daily Mail concernant la lettre originale du Lancet et les conflits de la grande majorité des signataires. Même plus tard, l’Atlantique a confirmé que le CDC ne collecte même pas les données nécessaires à la majorité des décisions politiques qu’ils prennent. Maintenant, le Wall Street Journal a rejoint le parti, rapportant la dissolution de la COVID-19 Origins Commission du Lancet.

Du WSJ :

Le professeur de l’Université Columbia, Jeffrey Sachs, a déclaré qu’il avait dissous un groupe de travail de scientifiques sondant les origines de Covid-19 en faveur d’une recherche plus large sur la biosécurité. Le Dr Sachs, président d’une commission Covid-19 affiliée aux revues scientifiques Lancet, a déclaré qu’il avait fermé le groupe de travail parce qu’il était préoccupé par ses liens avec EcoHealth Alliance. L’association à but non lucratif basée à New York est sous le contrôle de certains scientifiques, membres du Congrès et autres responsables depuis 2020 pour avoir utilisé des fonds américains pour des études sur les coronavirus de chauve-souris avec le Wuhan Institute of Virology, un centre de recherche dans la ville chinoise où le premier Covid- 19 éclosion s’est produite. Le président d’EcoHealth Alliance, Peter Daszak, a dirigé le groupe de travail jusqu’à ce qu’il se récuse de ce rôle en juin. Certains autres membres du groupe de travail ont collaboré avec le Dr Daszak ou EcoHealth Alliance sur des projets.

Le titre présente l’article comme une exclusivité du WSJ, et le sous-titre dit: “Un professeur de Colombie dit que les liens du groupe de travail avec l’organisation à but non lucratif qui a travaillé avec l’Institut de virologie de Wuhan risquaient une perception de parti pris.” La seule partie « exclusive » est les commentaires du professeur de Columbia admettant ce que j’ai rapporté en juin : que les liens de Peter Daszak et EcoHealth Alliance avec Wuhan le rendaient complètement inapte à diriger un tel groupe, et que plusieurs autres membres de la commission étaient complètement compromis. ainsi en raison de leurs liens avec Daszak ou EcoHealth Alliance.

Extrait de l’article du 3 juin 2021, « INCROYABLE : Lancet lance la Commission sur l’origine du COVID-19 – dirigée par Peter Daszak » :

Chacune des 12 personnes nommées comme membres de la Commission est aussi conflictuelle que Daszak. Six d’entre eux étaient co-auteurs de la lettre de couverture du Lancet de février 2020 : Peter Daszak, Hume Field, Gerald Keusch, Sai Kit Lam, Stanley Pearlman et Linda Saif (qui a également aidé à rédiger la lettre du Lancet). Un septième, le Dr Danielle Anderson, était une source sur un article « Retour sur la santé » utilisé par Facebook comme « vérification des faits » sur les publications de publication en laboratoire. John Amuasi a participé à un atelier sur les maladies infectieuses avec Peter Daszak en février 2021. Ensuite, nous avons Carlos de Neves, qui a participé à un forum avec Daszak en 2020 sur les origines du COVID-19 et d’autres épidémies potentielles. Isabella Eckerle et Malik Peiris ont été trouvés (tout comme Peter Daszak) dans un article de septembre 2020, qui n’acceptait que la théorie des événements zoonotiques naturels. Supaporn Wacharapluesadee (et encore Peter Daszak) a également été extrait d’un article défendant la théorie des événements zoonotiques naturels. Avec Daszak comme président de ce groupe de travail, y avait-il un doute qu’il s’entourerait de quiconque remettrait en question son récit ? Chaque membre de ce comité qui est censé analyser “les données sur toutes les théories avancées sur les origines du COVID”, est déjà dans le sac pour un événement zoonotique naturel. Comment Lancet ou quelqu’un d’autre pourrait-il prendre au sérieux un résultat de ce groupe ? Est-ce ce qu’ils considèrent comme « objectif ? »

Moins de trois semaines après le reportage par RedState des conflits de Daszak et des autres membres de la commission COVID-19 du Lancet, Daszak s’est récusé de la commission, invoquant un conflit d’intérêts. À ce moment-là, nous nous sommes demandé pourquoi le Lancet aurait demandé la démission de Daszak sans exiger la démission des autres membres de la Commission, également en conflit.

De cet article :

Aucun mot sur le fait que les six autres, qui s’étaient tous décidés sur l’origine du COVID-19 en janvier 2020, continueront de siéger à la commission. Sur les six autres, tous sont des fidèles de Daszak. De nombreux médias tentent de s’attribuer le mérite de cette évolution, cependant, ces mêmes organisations ne semblent pas mentionner la majorité des membres de la commission restante et leur loyauté envers l’homme qui pourrait être partiellement responsable de la mort de plus de trois millions et demi de personnes.

La science ne devrait jamais partir d’un endroit où la théorie la plus probable qui prévaut n’est pas considérée pour une raison quelconque, et la grande majorité des membres de cette commission vantaient déjà l’événement zoonotique naturel beaucoup moins probable en l’absence d’un lambeau de données qui soutenaient ce. En fait, la semaine dernière, les rapports de RedState sur le sujet ont été à nouveau justifiés lorsqu’un groupe d’épidémiologistes a publié une lettre dans le Lancet déclarant qu’il n’y avait aucune preuve directe soutenant la théorie du transfert zoonotique (naturel); plutôt, les données penchaient vers un accident de laboratoire.

Jusqu’au 11 septembre, lorsque le Daily Mail a signalé les conflits d’intérêts de la commission, il semble que RedState était le seul endroit à signaler le conflit d’autres membres de la commission, et heureusement, au moins cette partie de la CYA continue du Dr Peter Daszak sur la théorie des fuites de laboratoire a été déjouée. Pourtant, personne ne parle de la probabilité de son motif, qui pourrait bien sûr inclure une tentative de rester en dehors de la prison. Rappelez-vous, Daszak a été trouvé en train de travailler avec l’OMS pour couvrir les Chinois, envoyant un courrier électronique à Fauci le remerciant d’avoir défendu la théorie des fuites de laboratoire, et même apparaissant sur les médias contrôlés par l’État chinois comme une marionnette de propagande.

Nous continuerons à suivre cette histoire où qu’elle aille, mais RedState reste l’endroit où vous trouverez la vérité en premier, et notre dossier continue de montrer que nous avons raison plus souvent que partout ailleurs.