La commission mixte sur le projet de loi sur la protection des données à caractère personnel recommande d’élargir le champ d’application de la législation sur la protection des données

Il a recommandé de concevoir un mécanisme pour les plateformes de médias sociaux, qui n’agissent pas en tant qu’intermédiaires



La commission mixte sur le projet de loi sur la protection des données personnelles, 2019, dirigée par le député du BJP PP Chaudhary, a déposé son rapport jeudi devant les deux chambres du Parlement. Le comité a fait des recommandations sur l’élargissement du champ d’application de la législation sur la protection des données en incluant les données non personnelles. De plus, il a recommandé de concevoir un mécanisme pour les plateformes de médias sociaux, qui n’agissent pas en tant qu’intermédiaires. Il a suggéré que ces plateformes devraient être traitées comme des éditeurs et être tenues responsables du contenu qu’elles hébergent.

« Une loi solide sur la protection des données est essentielle pour protéger la vie privée des citoyens indiens tout en favorisant le succès de l’Inde dans l’économie numérique. Bien que le JPC ait conservé une grande partie de ce qui était positif avec le projet de loi de 2019 et accepté de nombreuses autres recommandations de l’industrie, certains domaines nécessiteront des délibérations plus approfondies, en particulier l’élargissement du champ d’application pour couvrir les données non personnelles », Debjani Ghosh, président, NASSCOM, a déclaré.

Entre autres recommandations, le gouvernement a été invité à s’efforcer d’établir un mécanisme pour le processus de certification formel pour tous les appareils numériques et IoT qui garantira l’intégrité de tous ces appareils en ce qui concerne la sécurité des données.

Le comité a recommandé un délai de 72 heures pour signaler une violation de données. Il a également suggéré que le mot « tuteur fiduciaire des données » devrait être supprimé de l’article 16. « Le Comité a estimé nécessaire qu’il y ait des règles ou des directives à suivre par le responsable des données concernant le consentement lorsqu’un enfant atteint l’âge de la majorité, c’est-à-dire , 18 ans », a déclaré le secrétariat de Lok Sabha dans un tweet.

Il a également recommandé la mise en œuvre des dispositions du projet de loi de manière progressive sur une période de 24 mois afin de donner aux parties prenantes suffisamment de temps pour apporter les modifications nécessaires à leurs politiques, infrastructures et processus.

« Le Comité a recommandé une approche progressive pour mettre en œuvre les dispositions du projet de loi proposé. Cela donne aux fiduciaires et aux processeurs de données le temps de définir une stratégie et de l’exécuter. Les suggestions du comité sont vastes car les plateformes de médias sociaux sont couvertes, et il y a également des recommandations pour introduire des réglementations autour des appareils IoT », a déclaré Gaurav Shukla, partenaire, Deloitte India.

Il a également estimé que toutes les données, y compris les données non personnelles, devraient être traitées par une autorité de protection des données. Selon le comité, définir et restreindre la nouvelle législation uniquement à la protection des données personnelles ou la nommer « Bill sur la protection des données personnelles est préjudiciable à la vie privée ». « Le titre du projet de loi peut être modifié comme suit : « Le

Projet de loi sur la protection des données, 2021 « ‘ et la loi peut être appelée » Loi sur la protection des données, 2021 « », a recommandé le comité comme tweeté par le secrétariat de Lok Sabha.

Selon Ghosh de NASSCOM, la proposition du rapport d’appliquer le projet de loi aux « données non personnelles » et d’avoir un « organisme de réglementation unique » pour les données personnelles et non personnelles nécessite une analyse minutieuse et un débat plus approfondi. Cela est nécessaire car les impératifs d’une politique sur les données non personnelles sont de permettre l’innovation basée sur les données et de libérer de la valeur économique, a ajouté Ghosh.

« Ces impératifs nécessitent sans doute une approche réglementaire différente de celle nécessaire pour réglementer le traitement des données personnelles, où l’accent est principalement mis sur la protection de la vie privée et la prévention des dommages résultant de l’abus de données personnelles. Compte tenu de l’énormité de ces impératifs, il est important d’abord de bien opérationnaliser le mandat initial du projet de loi, à savoir le traitement et la protection des données personnelles. Le gouvernement a un autre comité spécifiquement pour examiner les données non personnelles, et toute décision législative devrait idéalement suivre les discussions politiques », a noté Ghosh.

Considérablement, le comité a défini le bac à sable et a prévu l’incorporation de dispositions habilitantes pour exempter le bac à sable des rigueurs de la loi. Il devrait y avoir de la flexibilité dans l’imposition de pénalités en tant que technologie numérique. évolue, a-t-il conseillé. Les startups et les petites fiduciaires de données engagées dans l’innovation et la R&D doivent être considérées séparément, selon le comité.

« Parmi les points positifs du rapport figurent la mise en évidence des impératifs visant à garantir l’indépendance et la responsabilité des organes gouvernementaux et de l’Autorité, de recommander la mise en œuvre de la loi de manière progressive et de suggérer des mesures favorables à l’innovation, telles que l’inclusion des start-ups dans le bac à sable réglementaire », a ajouté Ghosh.

Lire aussi : La fraude publicitaire connaît un pic important en cette période des Fêtes : rapport

Télégramme Financial Express

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.