La communauté a voté, pourquoi Uniswap sera implémenté dans Polygon

Le célèbre teneur de marché automatisé décentralisé (AMM) Uniswap mettra en œuvre ses contrats intelligents sur Polygon, la solution de mise à l’échelle d’Ethereum, la chaîne de preuve de participation (PoS). L’annonce a été faite via Twitter par l’administrateur officiel d’Uniswap Labs après l’achèvement d’un vote de la communauté.

L’AMM sera implémenté dans Polygon dans sa troisième itération (V3), selon la proposition initiale. La motion a été adoptée avec 72 millions de voix pour et 503 009 voix contre, ce qui suggère que la proposition est largement acceptée par les titulaires d’UNI.

Présenté le 19 novembre par Mihailo Bjelic, l’un des co-fondateurs du polygone, déclarant que c’est « le bon moment » pour mener à bien cette initiative communautaire. Bjelic a affirmé que Polygon possédait l’un des « écosystèmes DeFi les plus puissants », que la mise en œuvre pourrait augmenter la base d’utilisateurs d’Uniswap, et a promis aux utilisateurs qu’ils inciteraient à l’adoption pour atteindre cet objectif.

En tant que solution de mise à l’échelle pour Ethereum, Polygon peut également fournir aux utilisateurs une implémentation rentable et « testée au combat » du populaire AMM. Dans l’écosystème DeFi, Uniswap a régné en maître jusqu’à ce que des frais de transaction élevés fassent baisser le prix pour un grand nombre d’utilisateurs de protocole.

Comme Bjelic l’a souligné, d’autres protocoles majeurs d’Ethereum ont choisi Polygon comme solution d’échelle préférée. Le co-fondateur a mentionné Aave, Curve, SushiSwap, Balancer et d’autres, tout en ajoutant ce qui suit sur les avantages de Polygon et de son écosystème :

En plus du nombre impressionnant de projets mis en œuvre, la force supplémentaire de l’écosystème DeFi de Polygon est qu’il est déjà autonome. Nous avons effectivement arrêté toutes les incitations à l’extraction de liquidités il y a quelque temps et pourtant, nous continuons de voir 25 entrées de capitaux et utilisateurs et une rétention très élevée de 14 utilisateurs.