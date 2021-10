La communauté cinématographique du Nouveau-Mexique pleure Halyna Hutchins de « Rust »

ALBUQUERQUE, Nouveau-Mexique —

«Ce moment nous a tous secoués au plus profond de nous», a déclaré la présidente de la section locale 480 de l’IATSE, Liz Pecos, tenant une bougie allumée devant le ciel strié de rose du Nouveau-Mexique.

Des centaines de personnes se tenaient devant elle, tenant leurs propres bougies en l’air alors qu’elles se rassemblaient pour pleurer la directrice de la photographie Halyna Hutchins.

Beaucoup de ceux qui se sont rassemblés à Albuquerque Civic Plaza samedi soir étaient des membres de Pecos’ Local, qui représente des membres d’équipe « en dessous de la ligne » travaillant sur des productions cinématographiques et télévisuelles au Nouveau-Mexique.

Quelques-uns des participants à la veillée connaissaient Hutchins, travaillant avec elle sur le tournage de « Rust », où elle a été abattue par un pistolet à hélice tiré par l’acteur Alec Baldwin.

Mais la plupart faisaient partie de la grande famille des membres de l’équipe qui vivent en grande partie à Albuquerque ou à Santa Fe et alimentent l’industrie cinématographique en plein essor et très unie du Nouveau-Mexique. Il s’agissait de personnes qui avaient été ensemble dans les tranchées, travaillant le genre d’heures punitives qui ont contribué à déclencher un calcul permanent des conditions de travail sur les plateaux.

« Ce n’est pas comme Atlanta ou Los Angeles, c’est sûr. C’est beaucoup plus petit ici », a déclaré Jonathan Hubbarth, un coordinateur des sites basé à Albuquerque, portant un sweat à capuche zippé de l’unité «Stranger Things» du Nouveau-Mexique. « En fait, vous connaissez à peu près tout le monde, pratiquement. »

Alors que Rebecca Rhine, directrice exécutive nationale de la Cinematographers Guild, IATSE Local 600, et le président de la Cinematographers Guild, John Lindley, s’adressaient à la foule, les participants ont étreint en larmes de vieux amis et collègues.

Lane Looper, un caméraman qui a travaillé avec Hutchins sur « Rust », l’a félicitée devant la foule comme « l’une des personnes les plus talentueuses, gentilles et collaboratives » qu’il ait jamais rencontrées.

«C’est une maman merveilleuse et une épouse merveilleuse et juste une âme merveilleuse. Et j’espère vraiment que plus de gens comme elle existent », a-t-il déclaré, sa voix contrainte par le chagrin. « J’aime tout le monde dans cette communauté. Et merci – je sais que je n’ai pas répondu à beaucoup d’entre vous, mais merci parce que cela signifie beaucoup.

L’Ukrainien de 42 ans avait été sélectionné comme l’une des étoiles montantes du cinéaste américain en 2019.

« Ce soir, il s’agit d’Halyna », a déclaré Rhine lors de son discours. « Il y aura beaucoup de temps pour se concentrer sur le qui, sur le quoi, sur le pourquoi, à l’avenir. »

Pourtant, les questions imminentes sur les circonstances qui ont conduit à la mort de Hutchins jeudi, quelques heures après qu’une demi-douzaine d’employés de l’équipe de tournage ont quitté le plateau pour protester contre les conditions de travail, étaient difficiles à ignorer dans la foule. Les protocoles de sécurité standard dans l’industrie, y compris les inspections d’armes à feu, n’ont pas été strictement suivis sur le plateau, ont déclaré vendredi plusieurs membres d’équipage au Los Angeles Times.

« Nous devons prendre soin de nous, souvent les gens ne font pas attention à nous », a déclaré un homme en se penchant pour embrasser plusieurs amis.

Dans la foule, la costumière Kim Trujillo et Ashley Crandall, qui travaille dans les accessoires, discutaient de la façon dont les productions sur lesquelles les deux femmes travaillaient avaient apporté des changements immédiats vendredi en réponse à l’horrible incident.

Crandall a déclaré que la série télévisée sur laquelle elle travaille actuellement avait prévu d’utiliser une réplique d’arme à blanc pour une scène vendredi, mais avait pris la décision de dernière minute de passer à une arme airsoft – une discussion qui avait été partagée avec tout l’équipage, selon Crandall.

« Cela a simplement permis à tout le monde de se sentir beaucoup plus en sécurité », a-t-elle déclaré, qualifiant la précaution de trop attendue.

Trujillo, qui, comme Crandall, était vêtue d’une chemise IATSE, a déclaré que la production sur laquelle elle travaillait avait annoncé qu’elle n’utiliserait désormais que des armes en caoutchouc.

Wynema Chavez Quintana, une costumière, tenait une pancarte avec des photos de Hutchins et un texte manuscrit disant « Elle méritait un lieu de travail sûr ! et « SOS Sécurité sur les plateaux !! »

Chavez Quintana a déclaré qu’elle était liée à Hutchins en tant que mère.

« Elle méritait de rentrer à la maison avec ses enfants », a déclaré Chavez Quintana en larmes. Le fils de 25 ans de Chavez Quintana travaille maintenant aussi sur des plateaux de tournage, et elle a dit qu’elle craignait parfois pour sa sécurité.

Mais au milieu du choc et du chagrin, il y avait un courant d’espoir sous-jacent – beaucoup ont dit qu’ils espéraient ou croyaient que le changement réel pourrait provenir d’une tragédie insupportable.

« Nous étions sur le point de faire grève pour nos problèmes de santé et cela a à peine été évité, et maintenant je pense que tout le monde va se battre un peu plus pour nos droits – pour notre sécurité corporelle », a déclaré Amrit Khalsa, un habilleur de Santa Fe.

Aux côtés des acteurs Jon Hamm et John Slattery, le producteur Ross Kahn a parlé de l’horreur de la mort de Hutchins.

« Nous avons entendu dire qu’il y avait des problèmes sur ce plateau », a déclaré Kahn, qui, avec Hamm et Slattery, était au Nouveau-Mexique pour tourner le film « Maggie Moore(s) ». « C’est une tragédie évitable.

Dans une déclaration à Deadline samedi, le réalisateur de « Rust », Joel Souza, qui a également été blessé lors de la fusillade, a remercié la communauté cinématographique locale pour l’élan de soutien et a déclaré qu’il était « éviscéré par la perte de mon amie et collègue, Halyna. Elle était gentille, dynamique, incroyablement talentueuse, s’est battue pour chaque centimètre et m’a toujours poussée à être meilleure.

Parmi d’autres problèmes de sécurité, plusieurs participants à la veillée ont évoqué la nécessité de fournir aux membres de l’équipage des chambres d’hôtel alors que de longues heures de tournage exigeraient autrement que les travailleurs fassent le long voyage d’Albuquerque à Santa Fe, ou vice versa, avec peu de sommeil.

Les villes sont situées à environ une heure de route l’une de l’autre sur l’Interstate 25. La décision de ne pas fournir de chambres d’hôtel promises précédemment aux membres d’équipage de «Rust» – dont beaucoup vivaient à Albuquerque, à environ 80 km du ranch Bonanza Creek situé dans le comté de Santa Fe – a joué un rôle dans le débrayage de jeudi matin.

Le ranch de Bonanza Creek était presque désert samedi après-midi, avec une chaîne cadenassée fermant sa porte rouillée de la route désertique grande ouverte. À l’intérieur de la porte, deux gardes de sécurité se sont attardés près d’un drapeau américain soufflé par le vent à la cabane des gardes tandis qu’une équipe de presse australienne préparait son tir de l’autre côté de la rue.

À une vingtaine de minutes du ranch de la pittoresque ville de Santa Fe, les rumeurs de la fusillade ont continué de ricocher dans la ville très unie tôt samedi.

Les habitants ont décrit l’industrie cinématographique du Nouveau-Mexique, qui est en croissance depuis le début des années 2000 et s’est développée rapidement ces dernières années, comme une aubaine profondément bienvenue pour l’économie axée sur l’hospitalité de la ville.

Le Nouveau-Mexique est petit, avec une population équivalente à un peu plus de 20% du comté de Los Angeles, et a l’un des taux de pauvreté les plus élevés du pays – des facteurs qui ont fait que de nombreux habitants se sentent collectivement investis dans le succès du film actuellement rugissant. l’industrie, qu’ils y travaillent ou non.

Ils disent que l’industrie en plein essor se sent comme une partie intégrante de la communauté. Bien sûr, on peut danser avec Bill Murray au Cowgirl BBQ ou espionner Reese Witherspoon qui traîne sur la Plaza, mais les interactions sont décidément discrètes. Santa Feans est fier de son attitude blasée envers la célébrité, ce qui ajoute probablement à l’attrait de la ville pour le tournage. Beaucoup ont dit qu’ils étaient stupéfaits par la tragédie.

« C’est une petite ville, et nous croisons beaucoup de gens qui sont directement connectés », a déclaré la coiffeuse Laura Rivera alors qu’elle partageait une assiette de frites avec deux amis dans un café populaire de Santa Fe.

« C’est très, très près de chez nous, et c’est très effrayant », a ajouté son ami Sam Staleovich, un travailleur des télécommunications de Santa Fe qui a fait du travail de remplacement et de fond sur de nombreux tournages de films occidentaux dans la région.

Staleovich a déclaré qu’il avait été impliqué dans des scènes pyrotechniques et d’armes à feu, mais la sécurité personnelle n’avait jamais semblé être une préoccupation car cela avait été « un processus si serré », même sur des films à petit budget.

« Tout a été vérifié et revérifié et revérifié trois fois », se souvient-il, affirmant qu’il avait du mal à comprendre comment la fusillade s’était produite et qu’il ressentait une nouvelle inquiétude quant au travail d’action futur.

La section locale 600 tiendra une veillée similaire pour Hutchins à Burbank dimanche à 18 h. Le syndicat a lancé vendredi un effort GoFundMe pour sa famille. Hutchins laisse dans le deuil son mari, Matthew, et un fils de 9 ans.