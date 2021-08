La communauté crypto sous le choc de la démission de Brian Brooks de Binance.US Crypto new media

Après avoir été directeur général de la principale bourse de crypto-monnaie Binance.US pendant moins de quatre mois, Brian Brooks a annoncé vendredi qu’il se retirerait – une décision qui a été accueillie avec confusion et méfiance par la communauté crypto.

Citant des “différences sur l’orientation stratégique”, l’ancien PDG a déclaré qu’il avait déjà démissionné de son poste dans la branche américaine de Binance. Brooks dirigeait l’échange de crypto depuis le remplacement de l’ancienne PDG Catherine Coley le 1er mai.

Changpeng Zhao, PDG de Binance – une entité distincte de sa branche américaine – a déclaré que la démission de Brooks n’aurait “aucun impact sur les clients de Binance.US”. Il expliqua:

« Je reste confiant dans les activités de Binance.US et dans son engagement à servir ses clients et à innover […] En tant que l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie aux États-Unis, Binance.US est sur le point de continuer à croître et à renforcer l’avenir de la finance.