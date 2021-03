La communauté de Modern Warfare réagit à la prise de contrôle de la guerre froide

Modern Warfare a des armes manquantes, Cold War prend le contrôle de Warzone with Zombies, et un nouveau Call of Duty et Battlefield sortira plus tard cette année. Nous dédions cet épisode à vos pensées, sentiments et commentaires sur ce que vous voulez faire ensuite.

Lorsque Call Of Duty: Modern Warfare (2019) a été lancé, il a revigoré à la fois une base de fans obsolète de Call Of Duty et a attiré des personnes qui jouaient à Battlefield. Le public de Modern Warfare s’est récemment senti mis de côté lorsque Call Of Duty: Black Ops Cold War a repris à la fois le Season Pass et le scénario de Warzone. Il y a aussi une rumeur d’événement nucléaire à la fin de la saison 2 qui pourrait enfin effacer les emplacements de Modern Warfare de la carte de la bataille royale. Bien que Modern Warfare et Cold War aient leurs propres fans, du moins pour le moment, il ne semble pas qu’Activision les accueille tous les deux et favorise la guerre froide. Les joueurs qui possèdent une PS4 de base pourraient même ne pas être en mesure d’installer les deux jeux sur leur disque dur. Dans notre précédent, Il est temps de dire au revoir à Call Of Duty: Modern Warfare épisode beaucoup d’entre vous ont exprimé des sentiments forts au sujet de la transition et de ce que vous faites ensuite.

Dans cet épisode, nous allons plonger dans vos commentaires comme point de départ pour parler des trois armes manquantes de Modern Warfare, le CX-9, Raal et Sykov ainsi que l’opérateur disparu Soap. Nous allons plonger dans le déroulement de la prise de contrôle de Warzone par la guerre froide, l’événement des zombies et certaines de vos craintes concernant le moteur. Enfin, nous écoutons ceux d’entre vous qui attendent le prochain jeu Call of Duty et pourquoi vous pourriez vous retrouver à Battlefield 6 à la fin de cette année.