La communauté DOGE soutient Musk dans son attaque contre les États-Unis.

Les actions de Tesla sont en baisse après que le gouvernement américain a exigé de l’entreprise qu’elle paie 11 $ d’impôts en 2021. Alors que le gouvernement américain ne se contentait pas d’obtenir l’énorme somme d’argent de l’entreprise, la communauté crypto n’a pas tardé à lui rendre son soutien. a reçu. obtenu de l’homme d’affaires américain.

Selon la communauté crypto, le gouvernement américain exerce trop son pouvoir étant donné qu’Elon Musk, qui est le PDG de Tesla and Space, a payé 11 milliards de dollars d’impôts cette année. Le développeur Dogecoin a affirmé que le gouvernement américain avait une attitude négative envers l’homme d’affaires qui a payé le plus de frais dans l’histoire du pays.

gouvernement poubelle: « payez votre part » elon : « OK, ici, c’est littéralement plus que quiconque n’a jamais payé dans l’histoire » gouvernement poubelle : « wow quel pique-assiette, maintenant s’il vous plaît tout le monde aux États-Unis, donnez-nous plus d’argent et nous imprimerons 2,5 billions de plus à partir de rien » – Shibetoshi Nakamoto (@ BillyM2k) 20 décembre 2021

Par exemple, la sénatrice Elizabeth Warren a affirmé que Musk était un profiteur et a ajouté qu’il devrait commencer à payer des impôts. Le sénateur Warren est allé jusqu’à suggérer une modification du code des impôts. Cependant, Musk est revenu et a affirmé que le gouvernement américain devrait se concentrer sur le fait qu’il paierait plus d’impôts que n’importe quel Américain en 2021.

Pour exprimer le stress qui accompagne le paiement des impôts, Musk a noté qu’il paierait plus d’impôts que n’importe quel Américain en 2021. Il a également ajouté que le gouvernement des États-Unis ne devrait pas dépenser le montant qu’il paie en une seule fois.

La communauté Doge rend le soutien de Musk

Cette nouvelle intervient après que Musk s’est battu pour la communauté DOGE à plusieurs reprises. Par exemple, Musk a promis de travailler avec les développeurs DOGE pour aider à améliorer le réseau. En plus de cela, Musk a annoncé que Tesla accepterait Dogecoin (DOGE / USD) comme moyen de paiement pour une marchandise spécifique.

Il a affirmé que DOGE serait le meilleur crypto pour le paiement si ses développeurs pouvaient décupler la taille de ses blocs et le temps de verrouillage et réduire ses frais 100 fois. Il a également promis de travailler avec les développeurs DOGE pour aider à améliorer le projet.

