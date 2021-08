La communauté Ethereum se prépare pour le lancement tant attendu de London Fork le 5 août

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

La communauté Ethereum s’est préparée à la mise à jour très attendue du réseau londonien, qui devrait avoir lieu le 5 août vers 14h00 (HAE). Les opérateurs de nœuds ont été invités à mettre à jour leurs nœuds dès que possible, car la mise à jour devrait avoir lieu à la hauteur de bloc de 12 965 000.

Ethereum bifurquera jeudi, Blockchain verra 5 améliorations

Selon le compte à rebours hébergé sur etherscan.io, la blockchain Ethereum (ETH) sera mise à jour dans un proche avenir, jeudi après-midi ou vers cette date. Auparavant, Bitcoin.com News avait rendu compte de la mise à jour de Londres le 9 juillet 2021, date à laquelle le bloc de 12 965 000 devrait baisser vers le 4 août.

Selon les données d’Ethernodes, à 16h20, heure de Pékin, 65,6% des nœuds sont prêts pour le hard fork d’Ethereum London, et les 34,3% restants seront mis à jour dans 2-3 jours. pic.twitter.com/BXIl67LIeh – Wu Blockchain (@WuBlockchain) 3 août 2021

L'”annonce du réseau principal de Londres” a été révélée par Tim Beiko lorsque le développeur a écrit un résumé de la mise à jour via le blog officiel d’Ethereum.

Mec, je suis tellement prêt pour Ethereum 2.0. Il en parlait littéralement depuis avant qu’Eth ne soit libéré. Je ne pense pas que la plupart des gens comprennent vraiment comment le jeu Serenity va changer – des Dapps comme @AugurProject seront 100 fois plus efficaces et utilisables. Très excité. – Jeremy Gardner (@Disruptepreneur) 4 août 2021

Avec le compte à rebours qui s’écoule, le fork Ethereum devrait avoir lieu jeudi vers 14h00 (HAE), en fonction du temps nécessaire pour traiter plus de 5 000 blocs ETH. Le hard fork de Londres comprend un total de cinq propositions d’amélioration d’Ethereum (EIP). Les EIP inclus dans la mise à jour de demain incluent :

Les marchés d’Ethereum enregistrent une séquence de bénéfices quotidiens

Avant la mise à jour, l’ETH a réussi à bondir de plus de 8% en valeur le 4 août, et les statistiques hebdomadaires montrent que l’ETH a augmenté de plus de 15% mercredi. Les statistiques sur 30 jours montrent que l’Ethereum (ETH) a gagné 21%, mais l’actif crypto n’a augmenté que de 10% au cours des 90 derniers jours. Les prix d’Ethereum ont réussi à accumuler plus d’une semaine de gains quotidiens avant la fourche.

La probabilité que la mise à niveau d’Ethereum à Londres (y compris EIP 1559) se passe bien ? – John W. 🇮🇪🇺🇸🇪🇸🇪🇺 (@_JohnWhelan) 2 août 2021

Lorsque la communauté parle du hard fork de Londres, il est généralement dit que les changements les plus importants ajoutés à la blockchain incluront EIP-1559 et EIP-3554. EIP-1559 changera le taux de frais d’Ethereum en un nouveau système qui rend l’éther de crypto-actifs déflationniste. Alors que EIP-3554 ajuste la pompe de difficulté du mineur Ethereum pour faciliter la transition de la preuve de travail (PoW) à la preuve d’enjeu (PoS).

Jeudi, il y aura un appel à la communauté Ethereum London Upgrade et également un appel de surveillance en direct d’Ethstaker.

Que pensez-vous de la prochaine mise à jour d’Ethereum London ? Faites-nous savoir ce que vous pensez sur ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

https://news.bitcoin.com/ethereum-community-gears-up-for-the-long-awaited-london-fork-set-to-go-live-on-august-5/