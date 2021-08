La communauté Ethereum se prépare pour que le London Fork Set tant attendu sera mis en ligne le 5 août

in

La communauté Ethereum se prépare pour la très attendue mise à niveau du réseau de Londres qui devrait faire surface le 5 août vers 14h00 (HAE). Les opérateurs de nœuds sont invités à mettre à niveau leurs nœuds dès que possible, car la mise à niveau est prévue pour nécessiter un emplacement à une hauteur de bloc de 12 965 000.

Selon l’horloge de comptage hébergée sur etherscan.io, la blockchain Ethereum (ETH) sera mise à niveau dans un proche avenir, jeudi après-midi ou vers cette date. Auparavant, Bitcoin.com News avait rendu compte de la mise à niveau de Londres le 9 juillet 2021, et au moment où il était calculable, le bloc 12 965 000 tomberait le ou vers le 4 août.

L'”annonce du réseau principal de Londres” a été découverte par Tim Beiko une fois que le développeur a rédigé un aperçu concernant la mise à niveau via le journal officiel Ethereum.

Avec le compte à rebours, la fourchette Ethereum devrait faire surface jeudi vers 14h00 (HAE), compte tenu du temps qu’il faut pour traiter plus de 5 000 blocs ETH. La fourchette onéreuse de Londres comprend 5 propositions d’amélioration d’Ethereum (EIP) complètes. Les EIP inclus dans la mise à niveau de demain incluent :

EIP-1559 : Modification du marché des frais pour la chaîne ETH 1.0 EIP-3198 : code d’opération BAS.E EIP-3529 : Réduction des remboursements EIP-3541 : Rejeter les nouveaux contrats commençant par l’octet 0xEF EIP-3554 : Difficulté du retard de la bombe jusqu’au premier décembre 2021

Les marchés d’Ethereum voient une séquence de gains quotidiens

Avant la mise à niveau, l’ETH a réussi à faire un bond de plus de 8 % en valeur le 4 août, et les statistiques hebdomadaires montrent que l’ETH a augmenté de plus de 15 % le mercredi. Les statistiques sur 30 jours montrent qu’Ethereum (ETH) a gagné 21%, mais les actifs cryptographiques ont simplement augmenté de 10% au cours des 90 derniers jours. Les coûts d’Ethereum ont réussi à collecter le déversement chaque semaine de gains quotidiens avant la fourche.

Lorsque la communauté discute du lourd fork de Londres, il est généralement mentionné que les changements les plus importants à la suite de la blockchain peuvent inclure EIP-1559 et EIP-3554. EIP-1559 peut modifier le taux de frais d’Ethereum en un thème de remplacement qui crée l’éther déflationniste de qualité crypto. tandis que EIP-3554 ajuste la bombe de difficulté du mineur Ethereum pour faciliter la transition de la preuve de travail (PoW) à la preuve de participation (PoS).

Jeudi, il y aura un appel communautaire Ethereum London Upgrade et un appel de surveillance en direct Ethstaker en plus.

