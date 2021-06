La communauté GA se mobilise pour la vérité, la diversité et l’inclusion dans l’éducation ⋆ .

Les étudiants et les membres de la communauté se rassemblent pour une manifestation éducative à Atlanta. (Crédit : theGrio)

Des dizaines d’étudiants et de membres de la communauté se sont réunis pour protester contre un rassemblement éducatif à Atlanta le jeudi matin.

Ils ont appelé le Georgia State Board of Education à cesser de censurer la façon dont l’histoire est enseignée dans les écoles et à défendre la diversité et l’inclusion.

“Nous sommes ici aujourd’hui pour faire entendre les voix et les histoires de nos élèves, de nos éducateurs, de nos parents et des défenseurs et experts de l’éducation, car il est essentiel que ces voix, nos voix soient centrées sur la façon dont le programme d’études de la Géorgie est développé”, a déclaré Kevin Shanker Sinha, un organisateur communautaire et fondateur de CivicGeorgia.

Sinha, ainsi que d’autres organisateurs, a appelé les membres du Conseil national et local de l’éducation à travailler avec des défenseurs pour garantir que les étudiants de toute la Géorgie bénéficient d’une éducation juste et équitable.

“Nous sommes ici aujourd’hui parce que la justice dans l’éducation ressemble à nous tous qui apprenons et enseignons honnêtement nos défis sociétaux historiques et actuels avec le racisme et la discrimination, a déclaré Sinha..

CivicGeorgia, Students Against Sonny, Students For DEI, Teachers for Good Trouble, Georgia Youth Justice Coalition, Voice of the People, Co-CreatED, Atlanta Korean American Committee Against Asian Hate Crime, les membres du Conseil scolaire du comté de Gwinnett faisaient partie de plusieurs organisations de base qui ont fait part de leurs préoccupations.

“Nous sommes ici parce que notre éducation est attaquée par certains politiciens”, a déclaré l’organisateur étudiant Alex Ames. « Nous sommes ici parce que nous, étudiants, la prochaine génération de dirigeants géorgiens, méritons la vérité, la vraie histoire et la liberté d’expression. Nous méritons mieux que ce que les gens d’en haut nous disent.

« Enseignez la vérité », ont scandé les élèves lors d’un rassemblement jeudi matin appelant le Conseil de l’éducation de Géorgie à soutenir la diversité et l’inclusion dans les écoles et à ne pas censurer les éducateurs qui enseignent l’histoire exacte. pic.twitter.com/i0J5T7v0Tx – Hannah Gebresilassie (@hannahjoyTV) 17 juin 2021

Ames a continué à féliciter ses camarades étudiants et jeunes leaders qui ont été actifs et francs dans la protection de l’éducation en Géorgie.

Le groupe passionné est également entré dans le gouverneur Brian Kempet un bureau du Conseil de l’éducation pour remettre en main propre un résumé d’une page mettant en évidence une pétition avec des commentaires et des réactions de Géorgiens concernés.

La pétition a recueilli environ 7 000 signatures au 17 juin.

Alors que les efforts pour protéger l’éducation en Géorgie ont commencé bien avant cet été, le Conseil de l’éducation a récemment adopté une résolution contre l’enseignement de la théorie critique de la race dans les salles de classe a ajouté de l’huile sur le feu. Les membres de la communauté continuent de dénoncer ce qu’ils appellent une attaque raciste contre l’éducation.

Les enseignants et les défenseurs ont également assisté au rassemblement en opposition à la récente résolution adoptée. Organisateur Claudine Miles de Restore More, qui lutte pour l’équité en matière d’éducation, a parlé avec theGrio de l’importance de défendre les élèves.

“Je pense qu’enseigner l’histoire avec précision avec des sources historiques est extrêmement important pour les enfants”, a déclaré Miles.

Elle est également impliquée dans la Coalition d’Atlanta pour l’équité en éducation et a souligné l’importance de la participation des enseignants.

“C’est vraiment important pour nous”, a déclaré Miles. « Les éducateurs méritent d’avoir un aperçu de ce qui est enseigné et cette résolution, telle qu’elle est actuellement, interdit des choses sans contexte complet de ce qui se passe réellement dans les écoles. »

L’éducateur a souligné l’importance d’enseigner l’histoire d’une manière précise.

« C’est pour que nos étudiants soient éduqués, afin qu’ils puissent être culturellement pertinents, afin qu’ils puissent avoir des perspectives critiques et s’engager dans le dialogue et ce sont les personnes que nous devons encourager, pas des individus à qui on dit exactement quoi penser et comment se comporter », a déclaré Miles au Grio.

