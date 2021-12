La communauté Pokémon latine fait une demande à Nintendo | Jeux

Les jeux Pokémon n’ont jamais été traduits en espagnol latin, et la communauté des fans fait savoir à Nintendo que c’est absolument nécessaire.

Nintendo est une grande entreprise qui compte de nombreux fans dans le monde entier. L’Espagne est l’un des pays avec la plus grande base de fandoms, mais le succès qu’il a en Amérique latine il le dépasse même.

Bien sûr, Pokémon est l’une des sagas les plus populaires dans les pays latins, avec des millions de fans dans Argentine, Chili, Équateur, Brésil, Mexique et beaucoup plus. Mais il y a un sérieux problème…

Alors que l’anime Pokémon est doublé en espagnol latin, aucun des jeux de la série n’est. Cela a duré du rouge, du bleu et du jaune à nos jours avec Brilliant Diamond et Shimmering Pearl.

Par le biais du média ANMTV, de nombreux joueurs Pokémon ont exprimé leur mécontentement face à l’absence d’une traduction latin espagnol de ces jeux. Et c’est que tous les titres ont atteint ces pays avec une seule traduction hispanique : espagnol.

En fait, The Legend of Zelda : Phantom Hourglass, sorti en 2007 sur DS, était le premier jeu vidéo Nintendo à être traduit en espagnol latin. Par conséquent, de la communauté latino, ils se sont mis au travail.

Les lecteurs et responsables de l’ANMTV ont envoyé une lettre à Nintendo, The Pokémon Company et Game Freak, en leur demandant de traduire leurs prochains jeux dans leur langue. C’est très, très nécessaire.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela semble si nécessaire. Certes, le principal est que beaucoup expressions ou mots ils ont des significations différentes en Espagne et en Amérique latine.

Pour aggraver les choses, la traduction de Pokémon en espagnol comprend généralement expressions informelles, qui peuvent même être mal interprétées par des joueurs espagnols. Nous allons détailler cela ci-dessous.

» Huîtres, Pedrín », » Attention à la pureta, qui nous hésite quelle folle », » Préparez-vous à attraper du morceau ». »Je le porte avec une clarinette », »Si vous avez un Pokémon maillet mignon et rare, je le choisirai pour vous », sont quelques-unes des phrases que les Latinos ne comprennent pas.

Au-delà, certains noms des attaques, des lieux et des personnages Ils sont différents entre l’anime Pokémon (traduit en espagnol latin) et les jeux. Cela conduit à la confusion et à d’autres problèmes.

Si nous nous enfonçons dans la boue, nous pouvons voir qu’il y a certaines phrases et mots qui sont totalement innocents ici… et dans les pays latins ils ne sont pas. Par exemple, le verbe »coger », »siffler » ou »pija girl ».

Ce ne sont là que quelques exemples, mais il y en a bien d’autres. Et est-ce l’absence de traduction en espagnol latin C’est un sérieux problème pour les fans de Pokémon. Nintendo devrait certainement faire quelque chose à ce sujet.

En complément de cette nouvelle, nous avons inséré ci-dessus une vidéo téléchargée par ANMTV elle-même, où cette question est expliquée par la main des maîtres latins de Ash et Brock dans l’anime Pokémon.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Ángel Morán Santiago.