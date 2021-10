La communauté réveillée protestant contre la comédie «est vraiment la blague»: PDG de Babylon Bee

Le public réveillé a réagi dans un tollé au nouveau spécial Netflix du comédien Dave Chappelle et le PDG de Babylon Bee, Seth Dillon, a fait valoir sur « Tucker Carlson Tonight » que l’incapacité de la communauté trans à se moquer est la preuve qu’elle détient tout le pouvoir.

« Ils sont vraiment la blague à ce stade », a-t-il déclaré. « Ils essaient de se présenter comme des marginalisés. Ce sont les marginalisés, ce sont les opprimés, mais vous ne pouvez pas vous moquer d’eux. La façon dont vous pouvez savoir qui détient tout le pouvoir dans une société est par qui vous ne pouvez pas se moquer de. »

« Ce sont des gens dont on ne peut pas se moquer, il est donc très clair qu’ils détiennent tout le pouvoir institutionnel dans notre culture. »

DAVE CHAPPELLE NE MONTRE AUCUN SIGNE D’ANNULATION APRÈS UN SPECTACLE COMPLET À LONDRES

Maintenant, au lieu que les comédiens et les artistes s’inquiètent simplement de savoir si une blague est drôle ou non, Dillon a expliqué qu’il faut se demander si une blague est offensante ou non de peur d’être annulée ou de perdre une carrière.

Étant donné que Babylon Bee est l’un des derniers sites Web de comédie sans vergogne aux États-Unis, son PDG a déclaré que la société était menacée par des personnes de gauche qui sont devenues « impossibles à faire la satire ».

« Ces gens sont au-delà de la parodie », a-t-il déclaré. « Ils ont transformé la réalité en une parodie d’elle-même. »

« Ils vérifient les faits, ils essaient de les évaluer comme fausses, ils peuvent les faire retirer pour désinformation », a-t-il poursuivi. « Ensuite, ils essaient de vous faire accuser de discours de haine sous couvert de comédie satirique comme ce qu’ils font avec Chappelle. »

Dillon a déclaré qu’il pensait qu’il était « idiot » pour les gens d’agir comme la police des blagues, en particulier lorsque les frontières entre la parole et la violence sont devenues si hypocritement floues.

« Les blagues ne sont pas violentes, elles ne font de mal à personne », a-t-il déclaré. « Si nous sommes tous égaux, nous devrions tous pouvoir plaisanter les uns sur les autres sans discernement et ne pas avoir cette structure hiérarchique où nous avons certaines personnes qui sont interdites et nous ne pouvons pas plaisanter à leur sujet. »