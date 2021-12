La Communauté Valencienne est la quatrième région en consignation pour la Loterie de Noël 2021

18/12/2021 à 18:17 CET

La La Communauté Valencienne est, un an de plus, la quatrième autonomie, derrière Madrid, l’Andalousie et la Catalogne, dans envoi de la Loterie Nationale pour le tirage extraordinaire de Noël 2021, qui a lieu mercredi prochain à Madrid, comme chaque 22 décembre, selon les données de consignation de State Lotteries and Betting.

Au total, pour ce tirage, ils ont été consignés pour la Communauté de Valence 1 897 319 billets (chaque billet est divisé en dix dixièmes) de loterie, d’une valeur de 379 463 800 euros, contre 1 543 708,2 billets vendus en 2020 d’une valeur totale de 308 741 640 euros.

Par provinces, dans cette autonomie celle de Valence est celui avec le plus grand envoi a pour ce 22 décembre 200 969 800 euros et 1 004 849 billets ; suivi d’Alicante, avec 135 749 600 euros et 678 748 billets, et de Castellón, avec 42 744 400 euros et 213 722 billets.

À Madrid, en Andalousie et en Catalogne, les trois autonomies qui devancent le Valencien en loterie pour le tirage extraordinaire de Noël 2021, 2 640 504 billets d’une valeur totale de 528 100 800 euros ont été mis en vente ; 2 242 236 billets d’une valeur de 448 447 200 euros et 2 064 357 billets pour un montant de 412 871 400 euros, respectivement, selon les mêmes données. Derrière la Communauté de Valence se trouvent dans ce cas les communautés de Castilla-León, Galice et Pays Basque.

Pour l’ensemble de l’Espagne, Loterías y Apuestas del Estado a remis cette année pour El Gordo de Navidad 15 800 497 billets d’une valeur de 3 160 099 400 euros, contre 12 912 932,7 billets vendus pour le tirage 2020, d’une valeur de 2 582 586 540 euros.

Dépenses par parieur

Cette année, pour le tirage du 22 décembre, les citoyens de la Communauté jouer par habitant en moyenne 75,03 euros (77,54 euros pour les Valenciens ; 72,21 pour Alicante et 72,99 pour Castellón), selon les données de consignation. De cette façon, les citoyens des trois provinces valenciennes se situent, dans l’ensemble du pays et comme cela s’est produit en 2020, à la huitième place des dépenses de loterie de Noël par habitant.

Devant les habitants de la Communauté se trouvent ceux de Castilla León, qui occupe la première place en ce qui concerne les dépenses par citoyen à la loterie de Noël cette année, avec 104,24 euros. Après eux, il y a les Asturiens, qui jouent pour ce Noël un tirage de 96,82 euros par habitant ; la Rioja, avec 96,77 euros ; l’Aragonais, avec 91,92 euros ; ceux de Cantabrie, avec 85,66 euros ; ceux du Pays Basque, avec 77,93 euros, et ceux de Madrid, avec 77,89 euros. Les citoyens de la Communauté valencienne ont joué en moyenne 61,70 euros en 2020.

Derrière les habitants de Castellón, des Valenciens et d’Alicante, les habitants de Castilla La Mancha, qui dépensent 73,21 euros, et ceux de Galice, avec 67,76 euros, sont en dépenses de loterie pour El Gordo en 2021. La moyenne nationale des dépenses de loterie pour le 22 décembre de cette année est de 66,60 euros par citoyen, selon State Lotteries and Betting.

Depuis 1812

L’extraordinaire tirage de la loterie de Noël, qui a lieu chaque 22 décembre à Madrid, est considéré comme « le plus important et le plus populaire de tous les tirages » de la loterie espagnole, selon l’organisme précité. Cette tombola trouve son origine dans celle du 18 décembre 1812, « plus pour l’enthousiasme, le sentiment populaire et la proximité » de Noël « que pour le nom lui-même ».

La désignation « Christmas Giveaway » est apparue pour la première fois en 1892. Noël est célébré par le système de loterie traditionnel, avec un tambour pour les numéros et un autre pour les prix, et dure environ quatre heures.

Ce cadeau consiste en 172 séries, chacune contenant 100 000 billets, avec un prix chacun de 200 euros et divisé en dixièmes de 20 euros. Le prix de chaque numéro complet est de 34 400 euros. L’émission totale pour 2021 est de 3 440 000 000 euros.

Le montant destiné aux prix (70 pour cent de l’émission) atteint le 2 408 000 000 euros. Chaque série distribue 14 000 000 euros de prix. Au total, 26 322 880 prix sont distribués. Les 100 000 numéros des billets de tombola entrent dans le battage médiatique.