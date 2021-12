La Communauté Valencienne étend le passeport covid obligatoire à toute l’industrie hôtelière

20/12/2021 à 16:03 CET

LM

Après la réunion de la commission interdépartementale, le président de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a confirmé que les établissements où le certificat sera requis seront élargis covid en raison de l’augmentation des infections ces dernières semaines.

La Generalitat Valenciana va demander l’approbation de la Cour supérieure de justice de la Communauté valencienne (TSJCV) pour pouvoir mettre en œuvre cette mesure dans les plus brefs délais. Une fois le passeport covid entré en vigueur, il sera obligatoire d’accéder à tous les hôtels, gymnases, cinémas et théâtres ou centres sportifs, ainsi qu’à toute installation d’accès public où vous pourrez manger ou boire.

L’objectif de la Generalitat est de limiter la possibilité d’infections. Jusqu’à présent le certificat covid Elle n’était demandée que dans les restaurants, bars et établissements de loisirs d’une capacité de plus de 50 personnes, les résidences, les hôpitaux et les festivals de musique d’une capacité de plus de 500 personnes.

Le président Puig a reconnu que « Ce Noël ne peut pas être comme nous le souhaiterions » et que « nous devons être absolument prudents ». A cela, il a ajouté que « les infections se produisent dans des espaces clos » et que, par conséquent, des mesures doivent être prises en conséquence.

Puig a souligné qu’en un mois, les infections dans la communauté valencienne ont triplé, ainsi que les admissions dans les hôpitaux et les soins intensifs. Cependant, aussi a souligné que la Communauté valencienne est en état d’alerte, mais que les chiffres des hospitalisations sont loin de ceux enregistrés à la pire heure de la pandémie. En ce sens, il insiste sur la réussite de la vaccination. « 93% des Valenciens sont vaccinés. C’est le facteur différentiel qui différencie ce moment des pires moments de la pandémie enregistrés il y a un an. »

Où le passeport covid sera-t-il requis

Set exigera le certificat COVID dans tous les bars et restaurants (y compris les lieux d’une capacité de moins de 50 personnes), dans les lieux publics où les gens mangent ou boivent, tels que les cinémas, ainsi que dans les installations sportives, les gymnases et les centres pour personnes âgées. Ces mesures entreront en vigueur au moment de leur publication au DOGV et de l’obtention de l’agrément du TSJCV.

Cette décision vise à stopper l’augmentation des infections avec l’exigence du certificat dans tous les endroits où l’utilisation du masque ne peut être garantie car, selon le président, « c’est un élément pour garantir la sécurité et il s’est avéré fondamental. instrument de lutte contre cette pandémie ».

Cette mesure intervient 48 heures avant le réunion en ligne avec le reste des présidents régionaux et avec le Premier ministre Pedro Sánchez, pour convenir d’une série de précautions afin d’arrêter l’avancée du coronavirus.