La communauté XRP dépose une nouvelle requête pour intervenir dans une affaire judiciaire Ripple-SEC en cours

La communauté XRP a déposé une nouvelle requête pour intervenir dans le duel juridique en cours entre la société de paiement blockchain Ripple Labs Inc et le US Securities and Exchange (SEC).

La motion contenue dans un mémorandum de loi énumérant Jordan Deaton, James Lamonte, quatre autres auditeurs proposés et tous les détenteurs de XRP, a décrit un certain nombre de faits pertinents qui ont fait passer le procès à une chasse aux sorcières.

Ni Ripple ni la SEC n’agissent en faveur de la communauté XRP

La SEC a lancé le procès en alléguant que XRP est une sécurité, accusant Brad Garlinghouse, PDG de Ripple, et Chris Larsen, co-fondateur de la société, de vendre la crypto-monnaie sans l’enregistrer correctement en tant que capital.

Alors que la bataille juridique qui en a résulté a ouvert de nombreuses irrégularités de la part de la SEC qui favorisent la société blockchain, le mémorandum déposé a noté que plusieurs agences gouvernementales reconnaissent le XRP comme une monnaie et que ni la SEC ni les défendeurs ne le représentent. les intérêts de la communauté XRP.

Le procès accablant a été cité comme une pierre d’achoppement pour les développeurs XRP, les investisseurs et les entreprises qui en dépendent en raison de son exclusion des principaux échanges.

“Beaucoup de ces développeurs, particuliers et petites entreprises ont été ralentis ou arrêtés en raison de l’affirmation selon laquelle le XRP actuel est en lui-même un contrat d’investissement et donc une garantie”, lit-on dans le document et ajoute que les auditeurs sont prêts à montrer que XRP a “l’utilité la plus élevée de toutes les crypto-monnaies.”

L’impasse actuelle Ripple-SEC a été confrontée à de nombreuses irrégularités, telles qu’un recours inapproprié pour collecter des informations, comme le prétend la société de paiement blockchain. Alors que la SEC a jusqu’au 3 mai pour répondre à cette demande d’intervention de Deaton et de l’entreprise, dans l’attente d’une décision du juge fédéral Analisa Torres le 17 mai, il y a des spéculations dans l’écosystème de la crypto-monnaie que le nouveau président Gary Gensler pourrait retirer le procès.

Source de l’image: Shutterstock