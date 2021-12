La compagnie aérienne européenne de fret Cargolux s’associe à IBS Software

L’industrie du fret aérien innove au rythme de la numérisation », a déclaré Ashok Rajan, vice-président senior d’IBS Software.

Le fonds de capital-investissement soutenu par Blackstone IBS Software a signé un accord stratégique à long terme avec la compagnie aérienne européenne de fret Cargolux pour déployer sa solution iCargo SaaS afin de gérer ses activités mondiales de fret aérien.

« Cargolux est au milieu d’une transformation numérique et la mise en œuvre d’iCargo en tant que système de gestion de fret de nouvelle génération est une autre étape importante pour nous », a déclaré Richard Forson, PDG de Cargolux.

« L’industrie du fret aérien innove au rythme de la numérisation », a déclaré Ashok Rajan, vice-président senior d’IBS Software. « La technologie entraîne le changement et rehausse le profil stratégique du fret, et nous sommes fiers d’être à l’avant-garde d’un changement aussi important », a-t-il déclaré.

Le transporteur privé vietnamien Bamboo Airways a récemment déployé la technologie d’IBS Software dans ses opérations telles que les réservations de passagers, les horaires et le contrôle des vols, le contrôle des stocks, les tarifs et la billetterie, et le contrôle des départs. La technologie prendra également en charge le système de service aux passagers de Bamboo Airways et le programme de fidélité « Bamboo Club ».

