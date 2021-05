La compagnie de croisière norvégienne menace bêtement de boycotter la Floride au sujet des passeports de vaccins ⋆ .

Les fermetures effrénées et prolongées du COVID-19 ont imposé une détresse économique à d’innombrables personnes et entreprises sans avoir le choix, mais certaines entreprises s’infligent inutilement les douleurs de la réglementation des coronavirus. Norwegian Cruise Line menace d’en faire partie.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé le 3 mai une loi interdisant l’exigence de «passeports vaccinaux» dans l’État, à la suite d’un décret en avril dans le même but. “En Floride, votre choix personnel concernant les vaccinations sera protégé et aucune entreprise ou entité gouvernementale ne pourra vous refuser des services sur la base de votre décision”, a déclaré DeSantis lors de la signature. Le projet de loi autorise une amende maximale de 5 000 $ contre toute entreprise, entité gouvernementale ou établissement d’enseignement en infraction.

DeSantis a confirmé que l’interdiction des passeports vaccinaux s’appliquerait également aux compagnies de croisière quittant les ports de Floride.

Frank Del Rio, PDG de Norwegian Cruise Line Holdings, a suggéré dans un appel aux résultats la semaine dernière que la compagnie de croisière pourrait suspendre son utilisation des ports du Sunshine State. “Dieu nous en préserve que nous ne pouvons pas opérer dans l’état de Floride pour quelque raison que ce soit, alors il y a d’autres états à partir desquels nous opérons”, a déclaré Del Rio. «Nous pouvons opérer depuis les Caraïbes pour un navire qui, autrement, serait allé en Floride.»

«Nous espérons certainement que cela ne sera pas le cas», a-t-il ajouté. Norwegian Cruise Line Holdings est basée à Miami.

Del Rio dit que l’interdiction du passeport vaccinal est en conflit avec les directives que les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont publiées pour les compagnies de croisière. L’État de Floride a poursuivi le CDC pour ses règlements, qui exigent que 95% des passagers soient vaccinés.

“Nous mettons au défi l’autorité du CDC d’être impliquée dans cette mesure”, a déclaré DeSantis jeudi matin. «Le problème, c’est le CDC», a-t-il poursuivi, «le problème n’est pas la Floride.»

Lors de la même conférence de presse, DeSantis a clairement indiqué qu’il n’était pas préoccupé par la menace de Del Rio. «Le Norwegian n’est pas l’un des grands», a-t-il noté, ajoutant que d’autres compagnies de croisière comme Royal Caribbean et Carnival sont «prêtes à partir».

«Les compagnies de croisière opèrent dans d’autres parties du monde où il n’y a pas d’accès au vaccin», a poursuivi DeSantis. Si les compagnies de croisière comme Norwegian ne veulent pas suivre les lois des États, «ce créneau sera comblé en Floride».

DeSantis a raison. Norwegian serait profondément insensé de boycotter les ports de croisière de Floride. En plus du port de Miami, la ville où Norwegian a son siège social, la compagnie de croisière part de Port Canaveral sur la côte atlantique et de Tampa sur la côte du golfe. Comme le note le site Web norvégien, la plupart de ses croisières vers les Bahamas et les Caraïbes orientales partent des ports de Floride. Key West est également inclus comme port de destination sur certaines des croisières norvégiennes dans les Caraïbes orientales et occidentales.

Selon le New York Times, environ 60% de toutes les traversées des navires de croisière depuis les ports américains provenaient de Floride en 2019. En 2016, plus de 7 millions de passagers de croisière ont quitté les ports de Floride.

«La Floride n’est pas seulement le centre des lancements de croisières, c’est la capitale de presque tous les aspects de l’industrie des croisières», a déclaré Cindy D’Aoust, présidente et chef de la direction de la Cruise Lines International Association, en 2017. Comparaison des chiffres de 2016 et 2018 , Business Observer a indiqué que le port de Tampa Bay était «l’endroit à la croissance la plus rapide pour les embarquements de croisière».

L’économie de la Floride a déjà montré sa résilience avec des politiques de réouverture assouplies, par rapport à des États comme la Californie et New York où les gouverneurs démocrates ont étendu les restrictions cette année avec des résultats économiques désastreux. Le taux de chômage de la Floride était tombé à 4,7% en mars 2021, la Californie étant à la traîne à 8,3% et New York à 8,5%. Le seul État du pays avec un taux de chômage pire que New York en mars était Hawaï à 9%; Hawaï a également vu des restrictions prolongées sous son gouverneur démocrate.

Suspendre les croisières depuis les ports de Floride au lieu de rejoindre la reprise économique en plein essor de la Floride serait un pari encore plus risqué que ceux réalisés dans les casinos des navires de croisière. Si Del Rio continue son bluff, sa compagnie de croisière souffrira beaucoup plus que l’État ne le fera.

Harry Sommer, président et chef de la direction de Norwegian Cruise Line, semblait déjà commencer à faire marche arrière lors d’une apparition de «Good Morning America» mercredi.

Après que Sommer a fait allusion à l’espoir d’un compromis, Michael Strahan, d’ABC, a demandé: «À quoi ressemble le compromis si l’État ne cède pas, êtes-vous prêt à empêcher les navires de quitter la Floride?»

«Je ne pense pas que ce soit une question de céder», fut la non-réponse saturée de PR de Sommer. «Je pense que c’est une question pour nous de nous rassembler autour d’une cause commune et d’un objectif commun, d’aller de l’avant, et je suis confiant et optimiste que nous serons en mesure de le faire.»

Il convient également de noter que si Del Rio menace de retirer des navires de Floride, le site Web de Norwegian répertorie les croisières au départ du port de Rio de Janeiro, au Brésil, en décembre 2021. Le site Web du CDC avertit actuellement que «en raison de la situation actuelle au Brésil, même pleinement les voyageurs vaccinés risquent de contracter et de propager des variantes du COVID-19 et devraient éviter tout voyage au Brésil. » Pourquoi Del Rio est-il préoccupé par le retrait des navires de Floride et non des ports internationaux?

La menace de Del Rio de boycotter la Floride est un coup qui se retournera contre lui plus il la divertira. Comme un passager de croisière éméché à la machine à sous, il devrait abandonner l’idée et réduire ses pertes maintenant.

Elle Reynolds est stagiaire au Federalist et senior au Patrick Henry College qui étudie le gouvernement et le journalisme. Vous pouvez suivre son travail sur Twitter à @_etreynolds.