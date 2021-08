La compagnie d’électricité du Tamil Nadu doit compenser les unités solaires

in

Les services publics de distribution d’électricité (discoms), qui refusent de retirer et de payer l’électricité « à coût élevé » des développeurs solaires en violation des lois, politiques et accords d’achat pertinents, seront désormais confrontés à une ordonnance quasi judiciaire. Annulant une ordonnance de mars 2019 du régulateur de l’électricité du Tamil Nadu, le Tribunal d’appel de l’électricité (Aptel) a statué que la réduction et le recul des achats d’énergie renouvelable par les discoms pour des raisons autres que la sécurité du réseau sont intenables.

Le tribunal a également ordonné aux régulateurs de l’électricité d’État à travers le pays et à l’organisme panindien d’expédition des charges POSOCO de se conformer à la règle, “jusqu’à ce que le Forum des régulateurs ou le gouvernement central formule des directives concernant la réduction des énergies renouvelables”.

Les projets solaires de TN Phoebus, Aadhavan et Adityashakti et le projet Nalwar de Wardha Solar au Karnataka seraient parmi les bénéficiaires immédiats de l’ordonnance du tribunal, confirmant le concept de « frais de production/compensation réputés » et le statut incontournable accordé à l’énergie solaire unités.

La décision du service public d’électricité est considérée comme une violation de la section 86 (e) de la loi sur l’électricité de 2003 et de la propre politique de l’État en matière d’énergie solaire dévoilée en 2012.

Comme l’a signalé FE plus tôt, un groupe de projets solaires en construction d’une capacité combinée de 18 000 MW fait face à de sombres perspectives, les discoms gérés par l’État ayant froid aux yeux sur l’achat du pouvoir de ces projets, à des tarifs découverts lors d’enchères. La réticence des discoms à signer des accords d’approvisionnement en électricité avec ces projets, avec des investissements totaux allant jusqu’à Rs 1 lakh crore, est due à l’écart croissant entre le prix de l’électricité de ces projets et les prix beaucoup plus bas découverts lors des récentes enchères.

Dans la présente affaire TN, dans laquelle l’appelant était la National Solar Energy Federation of India, l’Aptel a ordonné que, pour la période du 1er mars au 30 juin 2017, le service public de production/distribution d’électricité TANGEDCO et le centre de répartition des charges TNSLDC paiera conjointement l’indemnité pour 1 080 blocs considérés par POSOCO, au taux de 75 % du tarif PPA par unité à un taux d’intérêt de 9 % dans les 60 jours suivant la date de la présente commande. Un calcul séparé sera effectué pour les membres individuels de l’association des développeurs.

Un examen de POSOCO a révélé que seulement 5,26 % des cas d’instructions de retour en arrière semblaient justifiés du point de vue de la sécurité du réseau, ce qui a été cité par TANGEDCO-TNSLDC. Le tribunal a déclaré que « TANGEDCO et TNSLDC étaient main dans la main pour violer les dispositions du Grid code au profit commercial de TANGEDCO. Il est également évident que les membres de l’Association appelante ont subi une perte financière à la suite des actions de TNSLDC et TANGEDCO.

Étant donné que la faute a été établie contre TANGEDCO et TNSLDC, les développeurs solaires sont en droit de réclamer l’indemnisation de TNSLDC et TANGEDCO. « Ces deux entités paieront conjointement l’indemnité aux membres de l’Association appelante », selon l’ordonnance.

« POSOCO effectuera un exercice similaire pour la période allant jusqu’au 31.10.2020 sur les mêmes lignes et soumettra un rapport à la Commission Défenderesse dans les 3 mois. Tamil Nadu SLDC et l’appelant sont invités à soumettre des détails à POSOCO », indique l’ordre.

L’ordre a indiqué des réductions d’énergie renouvelable pour des raisons autres que la sécurité du réseau seront compensées aux tarifs PPA. L’indemnisation sera basée sur la méthodologie adoptée dans le rapport de la POSOCO, a-t-il mentionné, en ce qui pourrait avoir un effet dissuasif sur une telle pratique.

POSOCO a été invité à conserver le rapport sur son site Web tandis que le centre de répartition de la charge de l’État soumettra un rapport mensuel à la commission de réglementation de l’électricité de l’État avec les raisons détaillées de toute instruction de retrait émise aux centrales solaires. “Les facteurs directeurs ci-dessus que nous avons stipulés s’appliqueraient jusqu’à ce que le Forum des régulateurs ou le Centre formule des directives concernant la réduction des énergies renouvelables”, a noté l’ordonnance.

Il a été affirmé que TANGEDCO a émis des ordres demandant aux centrales solaires de cesser la production jusqu’à 7 à 10 heures par jour, comprenant la période de production de pointe sur 12 heures de production par jour. APTEL a noté que puisque le tarif de l’énergie solaire est une partie unique et qu’il s’agit principalement de coûts fixes par nature, une réduction non autorisée entraînera finalement le non-remboursement de leurs prêts par les générateurs solaires. “Si de telles actions ne sont pas sanctionnées, la réduction non autorisée se poursuivra sans relâche, mettant en péril l’ensemble de l’objectif et de l’intention de la loi”, a noté Aptel.

Selon les données compilées par l’Autorité centrale de l’électricité, l’intermédiaire d’État Seci n’a pas été en mesure de signer de PSA avec aucun désagrément de l’État pour 6 000 MW de projets solaires, sur les 13 816 MW, en cours de construction. Ceux-ci s’ajoutent à la capacité de 12 000 MW à construire dans le cadre du système solaire lié à la fabrication, qui n’a pas non plus d’acheteur à l’heure actuelle.

