La comparaison imbattable de Binance et BitMEX: quel est le meilleur?

Binance et BitMEX sont deux patrons sans égal sur le marché du crypto trading, mais ils le sont à plusieurs fins. De plus, de nombreuses personnes négligent ce point et commencent à les négocier, ce qui entraîne souvent la perte de leurs actifs.

Il est essentiel d’analyser Binance et BitMEX car ce sont deux des échanges de crypto-monnaie les plus populaires et nous sommes nombreux à échanger de nombreux altcoins ici, il est donc essentiel de les examiner et de voir toutes les perspectives.

Une autre justification valable pour l’utilisation de deux métiers est que plusieurs formes de devises peuvent être échangées via une interface solitaire et par conséquent, vous n’avez pas besoin de créer quelques portefeuilles pour chacune des pièces / jetons que vous échangez.

Cependant, cela ne signifie pas que vous conservez vos actifs sur Binance ou BitMEX ou sur un autre marchand car ils sont intégrés et peu fiables à des fins de capacité. Pour la capacité de pièces, nous avons été de fervents partisans de Ledger Nano X et Trezor et nous recommandons vivement ces deux à nos lecteurs.

Binance est un commerce crypto-crypto qui a pris son envol à la mi-2017 et a depuis capturé une énorme quantité d’argent numérique en échangeant une part du gâteau. Maintenu de manière fiable dans les opérations majeures n. 3 concernant le volume des échanges et négociez actuellement plus de 380 formes numériques d’argent / d’allumettes. En outre, il a son jeton local appelé BNB pour profiter à ses clients en tant que dépenses réduites s’ils choisissent de payer leurs frais d’échange BNB. (Plus à ce sujet plus tard)

En outre, il s’agit d’un échange unique de formes d’argent numériques où l’on peut acheter / vendre sur Binance, et l’on peut stocker / retirer ces normes monétaires sans aucun problème. En 2019, Binance a également introduit la bourse de périphérie, ce qui en fait un endroit inactif pour les courtiers de périphérie.

Cela n’empêche pas l’examen de deux des étapes les plus importantes du marché de la crypto-monnaie: Bitmex contre Binance. Les deux étapes sont le moteur du marché, affichant chaque jour les volumes d’échange et les bases de clients les plus élevés de l’entreprise.

Au début, il s’agissait de deux échanges différents répondant à divers besoins, cependant, avec la mise à jour la plus récente, Binance a ajouté l’échange d’avantages à son magasin d’armes, se révélant être le commerce de crypto le plus important et se concentrant sur la place de Bitmex dans les articles. utilisé. Étant donné que les deux métiers sont si extraordinaires dans leur plan sous-jacent, il n’est pas étonnant qu’ils en déduisent des plans d’interface utilisateur uniques.

BitMEX est considérablement plus restreint maintenant car il est conçu pour l’échange de bords uniquement et n’a qu’un seul type d’interface. Toutes les données essentielles telles que le carnet de demandes, les positions ouvertes et en particulier l’onglet de données de bord se trouvent dans un seul endroit de visualisation utile, ainsi que l’onglet de demande où vous ouvrez des positions longues ou courtes. Tout est prévu dans le but d’un accès rapide et est entièrement modulable. Lorsque vous négociez avec influence, vous avez besoin de toutes les données que vous pouvez obtenir rapidement.

Étant les opérations les plus importantes disponibles, fournissant des milliards de volumes, l’application de sécurité essentielle s’avère une nécessité absolue. Binance a trouvé une pénétration; Quoi qu’il en soit, ils ont compris comment rembourser les actifs perdus tout en donnant un coup dur à leur image.

Sur une note positive, ils se sont engagés à allouer plus d’actifs à leur division sécurité. Les deux métiers utilisent le stockage frigorifique des actifs et appliquent des tests de sécurité standard partout.