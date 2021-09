La comparaison physique de Doncic fait peur

in

Le Slovène semble être arrivé au top de sa forme à en juger par les photos

L’année dernière, il était en surpoids et il lui était difficile de commencer la saison

Luka Doncic en photo de l’été en Slovénie

Les Dallas Mavericks sont heureux. Le joueur qui a signé un contrat maximum il y a quelques mois a fait sa part. A tel point que la franchise et ses fans ont émission vedette sur les réseaux sociaux pour commencer le cours.

L’année dernière, Luka Doncic n’est plus en forme à la pré-saison et a commencé le parcours en remorque. Cette année, le Slovène a fait en sorte d’arriver de la meilleure des manières après un été intense qui l’a amené à disputer le Jeux olympiques de Tokyo.

La différence dans la forme physique de Luka Doncic C’est évident dans les photographies que nous avons vues de l’année dernière et celle-ci. Votre nouvel entraîneur, Jason gamin, il a aussi eu des mots d’affection pour sa star : “etle jeune Picasso et je veux juste vous rappeler que vous pouvez faire confiance à vos pairs pour vous aider. »

Lire aussi

Afficher les commentaires

{“allowComment”: “autorisé”, “articleId”: “article-1001693496”, “url”: “https: / / www.mundodeportivo.com / basketball / nba / 20210928 / 1001693496 / mavericks -presume-star-physical-comparison-doncic-scares.html “,” livefyre-url “:” article-1001693496 “}

Chargement du contenu suivant…