La compensation de Kotick considérablement réduite jusqu’à ce qu’Activision Blizzard améliore le travail

Le PDG d’Activision Blizzard, Robert Kotick, subit une baisse de salaire substantielle dans le cadre des efforts de l’entreprise pour lutter contre sa culture de travail prétendument toxique.

Dans une note sur la page des investisseurs de l’entreprise, l’exécutif a déclaré qu’il recevrait un salaire de 62 500 $ – le minimum pour les travailleurs salariés en Californie – et qu’il ne recevrait aucun bonus ni aucune subvention en capital tant que le conseil d’administration du géant de l’édition n’aurait pas atteint un certain nombre de objectifs et engagements liés à sa culture de travail.

Dans la lettre, Kotick a présenté cinq changements dans la culture de travail d’Activision Blizzard. La première est une politique de tolérance zéro en matière de harcèlement, dans laquelle l’exécutif admet que son approche précédente « n’est plus adéquate » et qu’il a besoin de règles plus strictes. De plus, toute personne accusée d’avoir exercé des représailles après le dépôt d’une plainte sera licenciée immédiatement et de nombreux cas d’inconduite sur le lieu de travail entraîneront un licenciement. Cela verra également un employé perdre toute rémunération future.

Deuxièmement, Kotick dit vouloir augmenter de 50 % le nombre de membres féminins et non binaires du personnel au cours des cinq prochaines années, Activision Blizzard investissant 250 millions de dollars pour « accélérer les opportunités de talents divers ». Actuellement, 23 pour cent des employés de l’entreprise s’identifient comme femmes ou non binaires. La société investit 250 millions de dollars supplémentaires au cours des dix prochaines années pour élargir les opportunités pour les communautés sous-représentées dans les jeux.

Activision Blizzard a également déclaré qu’il renonçait à l’arbitrage pour résoudre les plaintes de harcèlement sexuel et de discrimination, ainsi que pour accroître la visibilité sur l’équité salariale.

Enfin, Kotick a déclaré que le cabinet fournirait des mises à jour régulières sur les progrès en matière de diversité, d’inclusivité et de « progrès sur le lieu de travail ».

Ce n’est que lorsque ce qui précède sera atteint que Kotick recevra à nouveau des récompenses et des subventions en capital.

En avril 2021, Activision Blizzard a réduit le salaire de Kotick de 1,75 million de dollars à 875 000 dollars. Le groupe d’investissement CtW – maintenant SOC – a déclaré que c’était encore trop et que d’énormes bonus rendaient toute réduction de salaire négligeable.

Tout cela fait suite à une action en justice intentée contre Activision Blizzard par le ministère californien de l’Emploi et du Logement équitables, alléguant une culture de travail toxique chez le géant de l’édition. L’entreprise a également fait face à une action en justice de la Commission pour l’égalité des chances dans l’emploi (EEOC), qu’elle semble avoir réglée pour 18 millions de dollars. Cela s’ajoute à une enquête menée par la SEC sur l’entreprise, pour laquelle Kotick a été cité à comparaître.

