La compétition commence pour le Celta B jouant contre Valladolid B

04/02/2021 à 16:16 CEST

le Celtique B et le Valladolid Ils poursuivent leur participation à la deuxième phase du deuxième B à la recherche de nouveaux objectifs, jouant ce samedi à 16h00 le match qui correspond à la journée d’ouverture au stade. Municipale de Barreiro.

le Celtique B il s’est classé 1er dans la première phase du deuxième B avec 30 points et des chiffres de 22 buts en faveur et 20 contre.

Quant à l’équipe visiteuse, le Valladolid B il était en troisième position dans la phase précédente de la compétition avec 30 points et un bilan de 24 buts en sa faveur et 17 contre.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements au domicile du Celtique B et les résultats sont quatre victoires et deux nuls pour l’équipe locale. À leur tour, les locaux ont un total de six matchs d’affilée sans perdre contre ce rival lors de la deuxième phase de la deuxième B.Le dernier match auquel ils ont joué Celtique B et le Valladolid dans cette compétition c’était en avril 2019 et s’est terminée avec un score de 1-0 en faveur de Valladolid.