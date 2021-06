la compétition commence pour Leganés jouant contre Rayo Vallecano

05/06/21 à 21h00 CEST

Une nouvelle édition de la deuxième division commence à la recherche de nouveaux objectifs pour le Léganes et le Foudre, à mesurer dans le stade Stade Municipal de Butarque ce dimanche à 21h00

le Léganes Il vient d’une autre catégorie, c’est donc une nouveauté dans cette édition de la deuxième division, où il travaillera dur pour avoir une bonne performance au classement. Cette nouvelle campagne débute avec une escouade composée de 35 joueurs, qui sera commandée par Asier Garitano.

D’autre part, le Rayon Vallecano il a terminé septième de la phase régulière de la dernière édition de la deuxième division avec 60 points et un bilan de 60 buts en sa faveur et 50 contre. Cette nouvelle saison démarre avec une équipe de 35 joueurs, qui sera dirigée par Andoni Iraola.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade Municipal de Butarque, obtenant ainsi trois défaites et cinq nuls en faveur de la Léganes. La dernière fois qu’ils ont affronté le Léganes et le Foudre dans cette compétition c’était en juin 2021 et le match s’est conclu sur un score de 3-0 en faveur du Foudre.