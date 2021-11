La compilation ‘Gold’ d’ABBA remporte le statut Platinum 20x certifié BRIT

ABBAL’album Gold: Greatest Hits de 1992, incroyablement durable, est arrivé à un autre point de repère des ventes, car il remporte le statut BRIT Certified 20x Platinum au Royaume-Uni. Le platine équivaut à 300 000 ventes de charts, donc le prix, confirmé vendredi (19), représente des expéditions de six millions d’exemplaires.

En juillet, la collection est devenue le premier album de l’histoire du Royaume-Uni à passer 1 000 semaines dans le graphique britannique. C’est aussi le deuxième album le plus vendu sur le territoire, derrière Queen’s Les plus grands tubes. L’album de retrouvailles record d’ABBA Voyage est également passé à la certification or (100 000 ventes de cartes) dans la semaine suivant sa sortie.

L’or a reçu pour la dernière fois la reconnaissance des ventes mise à jour par l’organisme commercial BPI lorsqu’il a atteint 19 fois le platine en août 2020, et avant cela, 18 fois en décembre 2018. Il a atteint son premier marqueur de platine le 1er octobre 1992, dix jours seulement après sa sortie.

Coïncidant avec le nouveau prix, la rétrospective plonge de 9 à 14 dans la liste des albums officiels de la société Official Charts Company. Il s’agit de la 1020e semaine du record dans le Top 100, une série qui comprend huit semaines non consécutives au n°1, ainsi que 65 dans le Top 10, 146 dans le Top 20 et 385 dans le Top 40. Top 100 chaque semaine depuis l’été 2017 et figure dans le Top 40 chaque semaine cette année.

Gold est le plus long coureur d’ABBA dans le classement britannique, avec son prédécesseur de 1976 Greatest Hits suivant avec 130 semaines dans le Top 100. Parmi leurs albums studio, 1976’s Arrival est leur serveur le plus long, avec 94 semaines dans le Top 100 à ce jour. La dernière apparition de cet ensemble dans le Top 40 remonte à juin 1978.

« Don’t Shut Me Down » d’ABBA, l’un des morceaux sortis avant son apparition sur Voyage, est à la 93e place à sa neuvième semaine dans le classement des singles au Royaume-Uni. « I Still Have Faith In You », qui a également précédé l’album, est à la 27e place du classement des vinyles, où il a atteint la première place.

