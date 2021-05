La compilation qui capture l’essence même de Bob Marley

Ce n’est pas une simple hyperbole de dire qu’une légende est née en mai 1984. Nouvelle compilation d’Island Records célébrant l’héritage d’enregistrement de Bob Marley & the Wailers, sorti le 8 mai, est passé directement au n ° 1 du classement britannique pour le 19.

Nous ne savions pas que Legend deviendrait l’une des compilations les plus vendues au monde par n’importe quel artiste. La rétrospective était peut-être l’exemple classique d’un disque qui a capturé l’air du temps. Un vaste public mondial et grand public connaissait les grands ambassadeurs du reggae, mais ne les avait peut-être pas dans leur collection. Ainsi Legend est devenu une collection déterminante, même si certains observateurs médiatiques comme le NME l’ont trouvé un peu trop focalisé sur Marley et pas assez sur les Wailers.

“ Le Marley dont la plupart des gens se souviennent le mieux ”

«C’est, je suppose, le Marley dont la plupart des gens se souviennent le mieux», a écrit Richard Cook dans sa critique, «le chaman souriant de ‘Jamming’ et ‘Three Little Birds’, l’amant franc de ‘Waiting In Vain’ et ‘Is Cet Amour », le potentat pacifique de« l’Exode ». Le populaire Bob semblait passer une grande partie de son temps à nous dire que tout irait bien, et c’est ce côté de Marley qui domine ici.

Les acheteurs de disques n’avaient pas de telles réserves. La collection a régné sur les charts britanniques jusqu’au milieu de l’été, avec 12 semaines consécutives au sommet, huit de plus dans les dix premières et une série ininterrompue de 74 semaines, s’étendant jusqu’en octobre 1985. Elle a fréquemment réapparu lors du compte à rebours britannique. depuis, y compris un renouveau en 1991 qui l’a ramené au n ° 11, une autre course dans le Top 20 en 1994, revient dans le Top 40 en 1999, 2003 et 2012, et une semaine dans le top 10 en septembre 2014 via une campagne budgétaire .

En mai 2021, lorsque l’album était à nouveau dans le Top 40, il avait passé un total de 727 semaines dans le Top 75 britannique et 976 dans le Top 100, ce qui représente bien plus de 17 ans. Il a été certifié double platine neuf jours seulement après avoir atteint la première place, triple platine en 1985, quadruple en 1991, quintuple en 1993 et ​​six fois platine en 1994. Dans le monde entier, Legend est tout simplement l’une des compilations les plus durables qui soit. été, avec des ventes mondiales estimées à plus de 28 millions.

La reprise de l’album en 2014 est venue avec l’aide d’une énorme baisse d’un prix régulier d’environ 9 $ à 99 cents par Google Play, l’album est passé du n ° 100 au n ° 5 du Billboard 200 aux États-Unis. Il est ainsi devenu l’album le plus titré de Bob Marley dans l’histoire des charts américains de l’icône du reggae, surpassant le sommet n ° 8 de Rastaman Vibration en 1976. L’anthologie a atteint le numéro 54 lors de sa première apparition sur le palmarès Billboard.

Enfin, dans sa liste écrasante de réalisations, l’album figurait dans le Top 100 britannique chaque semaine de Noël 2015 à décembre 2019, 35 ans après sa première sortie. C’est une légende qui ne mourra jamais.