La complotiste électorale Hillary Clinton se plaint des critiques de Trump en 2020

La candidate démocrate à la présidentielle déchue, Hillary Clinton, a ignoré pendant des années ses propres doutes quant au fait que l’ancien président Donald Trump a été légitimement élu pour l’accuser d’avoir mené « une attaque continue de haut niveau très dangereuse contre la légitimité de notre gouvernement et l’élection de notre président » lundi.

« Notre ancien président n’est pas seulement derrière cela, il l’a incité, il l’a encouragé, et il continue de le faire », a déclaré Clinton aux animateurs de l’émission « The View » d’ABC. « Et vous avez des dirigeants du Parti républicain qui se sont volontairement comportés comme s’ils étaient membres d’une secte, pas d’un parti politique mais d’une secte, et ils continuent d’attaquer les élections. »

Clinton s’est également plaint du « réseau de désinformation connu sous le nom de Facebook » et a déclaré que la nation se trouvait dans une « crise constitutionnelle totale » à cause de Trump.

« Nous sommes toujours au milieu d’un effort concerté et bien financé pour saper la démocratie américaine », a-t-elle déclaré.

.@HillaryClinton à @TheView : « Nous sommes dans une attaque de haut niveau très dangereuse et continue contre la légitimité de notre gouvernement et l’élection de notre président. Et évidemment, [former Pres. Trump] n’est pas seulement derrière, il l’a incité, il l’a encouragé, et il continue de le faire. pic.twitter.com/8pERcKCG7H – La vue (@TheView) 11 octobre 2021

Comme l’a noté la rédactrice en chef fédéraliste Mollie Hemingway dans son nouveau livre « Rigged : How the Media, Big Tech, and the Democrats Seized Our Elections », des démocrates comme Clinton ont qualifié d’illégitimes des décennies de victoires présidentielles pour leurs opposants.

Si remettre en cause les résultats d’une élection présidentielle était un crime, comme beaucoup l’ont affirmé à la suite de l’élection controversée de 2020 et de ses conséquences, presque tout le Parti démocrate et l’establishment médiatique auraient été incarcérés pour leur rhétorique après l’élection de 2016. En fait, la dernière fois qu’ils ont accepté la légitimité d’une élection présidentielle qu’ils ont perdue, c’était en 1988.

Pendant des mois avant les élections de 2016, Clinton a travaillé avec les médias d’entreprise corrompus et les démocrates pour créer et amplifier de faux récits sur la collusion de Trump avec les Russes. Cette théorie du complot n’a pas seulement été utilisée pour espionner la campagne Trump, mais a alimenté des mensonges après la défaite électorale de Clinton selon lesquels il y avait eu des « totaux de votes piratés » et une « suppression illégale d’électeurs ».

Clinton a notamment semé le doute sur la légitimité de la présidence de Trump et s’est demandé si elle avait réellement perdu les élections de 2016.

« Vous pouvez mener la meilleure campagne, vous pouvez même devenir le candidat, et vous pouvez vous faire voler l’élection », a déclaré Clinton en 2019.

« Je sais que c’est un président illégitime », a déclaré plus tard Clinton.

Rien qu’en octobre dernier, Clinton a affirmé qu’« il était largement admis que cette élection [in 2016] n’était pas au niveau », et « Nous ne savons toujours pas ce qui s’est réellement passé.

« Il y a juste beaucoup de choses qui, je pense, seront révélées. L’histoire découvrira », a-t-elle déclaré sur le podcast politique de The Atlantic. « Mais vous ne gagnez pas avec 3 millions de votes et avez toutes ces autres manigances et autres trucs en cours et ne repartez pas avec une idée comme » Whoa, quelque chose ne va pas ici. » C’était un profond malaise. »

Jordan Davidson est rédacteur à The Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.