La composition des débuts de l’Espagne aux Jeux contre l’Egypte

22/07/2021 à 08:52 CEST

L’équipe olympique espagnole commence son voyage dans le Jeux olympiques de Tokyo 2020 ce mercredi avec le premier match du tournoi, contre l’Egypte, à 9h30, heure péninsulaire.

Pour le match au Sapporo Dome, Luís de la Fuente a choisi son meilleur onze, plein de footballeurs qui répètent avec La Roja après le Championnat d’Europe, comme Unai Simón, Pedri, Éric Garcia, Dani Olmo et Mikel Oyarzabal.

Le footballeur du Barça, qui était l’un des plus utilisés par Luis Enrique dans le tournoi des équipes nationales européennes il y a quelques jours à peine, répète la propriété et montre que tous les entraîneurs qui le dirigent ont confiance en lui pour diriger l’équipe à seulement 18 ans. Mikel Merino et Ceballos complètent le trident au milieu de terrain, et Asensio, avec Dani Olmo et Ayarzabal, sont les trois attaquants.

En défense, Miranda occupe le couloir gauche et Óscar Mingueza sera également l’arrière droit, tandis que son nouveau coéquipier, Eric Garcia, et Pau Torres seront à ses côtés.

Dans le but, Unai Simón, qui a également tout joué avec Luis Enrique, fait également partie du onze de départ.

Voici la composition de l’Espagne pour ses débuts aux Jeux Olympiques :

Unai Simon ; Oscar Mingueza, Eric Garcia, Pau Torres, Miranda ; Pedri, Mikel Merino, Ceballos; Asensio, Dani Olmo et Oyarzabal.