La composition des Tigres pour affronter les Cardinaux à Barquisimeto aujourd’hui

Nous allons découvrir quelle est la composition des Tigres de Aragua face aux Cardenales de Lara aujourd’hui au stade Antonio Herrera Gutiérrez de la ville de Barquisimeto dans la LVBP.

Samedi, il est prévu que Tigres de Aragua vs Los Cardenales de Lara seront mesurés dans la capitale de Lara à 17h00.

Les félins jouent du bon baseball et pour continuer leur bon moment, l’équipe visiteuse présente la programmation suivante :

Carlos Tocci – CF Hernán Pérez – 3B Alexi Amarista – 2B Denis Phipps – LF Henry Rodríguez – 1B Francisco Arcia – C Wilson García -DH Carlos Arroyo – RF Deiner López – SS

