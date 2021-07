La compositrice Natalie Holt discute de son travail sur Loki .

La série à succès Disney+ Loki a présenté une excellente bande originale de la compositrice Natalie Holt. Jeff Aames de ComingSoon a parlé avec elle pour comprendre comment elle a proposé ce thème incroyable pour le méchant titulaire.

Holt a reçu une nomination aux Emmy Awards pour PBS’ Victoria, qu’elle a co-composé avec Ruth Barrett et Martin Phipps, pour Outstanding Music Composition for a Series, et joué lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de 2012 à Londres.

Jeff Ames : Qu’est-ce qui vous a initialement attiré dans le monde de la composition télévisuelle et cinématographique ?

Nathalie Holt: Eh bien, ma mère est professeur de musique pour la première fois – elle est à la retraite maintenant – donc probablement entendre de la musique à la maison – elle est violoncelliste – je pense que c’était un bon début. Et je me souviens avoir regardé HE quand j’avais cinq ans et que je regardais cette scène où les enfants partent à vélo. J’ai eu ce thème en tête pendant des semaines, et puis, bien sûr, Guerres des étoiles. Je me souviens toujours d’avoir entendu la musique d’un film, de l’avoir entendue dans ma tête et d’avoir ressenti ces sentiments du film après sa disparition. Alors, c’est probablement ça – John Williams.

Quelles sont les principales différences entre la composition pour le cinéma et la télévision et la composition classique pour, disons, un orchestre ?

Vous racontez en quelque sorte une histoire et faites partie d’un processus de collaboration lorsque vous écrivez de la musique pour le cinéma et la télévision. Et j’ai l’impression qu’on peut habiter le personnage d’un film et juste essayer un style. Différents projets nécessitent différentes voix et différentes instrumentations. Je préfère travailler avec le réalisateur et collaborer.

J’ai essayé de m’asseoir et d’écrire une symphonie et je ne me sens pas inspiré. Je ne sais pas où prendre ça. Mais chaque fois que je m’assois pour écrire quelque chose pour une scène ou un personnage, j’ai l’impression que cela m’inspire parce que vous avez votre structure et votre histoire et vous avez tellement de choses pour vous inspirer pour créer de nouvelles. Je veux dire chapeau aux compositeurs classiques qui n’ont pas besoin de ça [structure], mais j’en ai besoin.

Quel projet considéreriez-vous comme votre grande rupture ?

Je ne sais pas … Loki? (Des rires)

Bonne réponse!

Je ne sais pas. Je n’ai jamais l’impression d’avoir réussi. J’ai toujours peur de devoir retourner enseigner le violon ou quelque chose du genre, pas que ce soit mauvais de quelque façon que ce soit – enseigner la musique aux enfants est incroyable – mais cela a toujours été mon soutien. Si les choses tournent mal, je peux toujours enseigner la musique aux enfants, ce que j’aime faire.

Comment as-tu l’impression que ta musique ou ton style a évolué depuis que tu as commencé ?

Je ne pense pas avoir déjà travaillé à une si grande échelle avec un projet. Les séries télévisées et les films que j’ai composés avant cela étaient généralement plus intimes, comme des études de personnages ou des pièces de chambre et des histoires assez réalistes également. Comme, Trois filles était en fait basé sur une situation réelle qui s’est produite à Rochdale et se concentrait sur le toilettage des enfants. Cette histoire ne nécessitait pas un score géant. Il fallait ce lien émotionnel, mais c’était plus intime et la musique devait être très subtile. C’est la première chose sur laquelle j’ai travaillé où la musique ne devrait pas être subtile, elle devrait être folle, exagérée et des thèmes grandiloquents allant de cette façon et de cette façon ; et quand vous pensez que quelque chose est réel, cela se retourne.

Je dirais que la partition ressemble beaucoup au personnage de Loki – heureux, amusant, triste, solitaire, violent. Était-ce par conception?

Oui, c’était vraiment l’intention. C’était étrange, j’ai l’impression que quand j’écris, je vais dans cet espace où je vis à travers le personnage pendant un moment – ​​je ne sais pas comment j’arrive aux choses. J’ai beaucoup d’empathie pour ce que je vois, où va le personnage. Je dois ressentir un lien réel avec l’histoire et le personnage, sinon rien ne sort. Pour une raison quelconque, le personnage de Loki m’attirait et je voulais y entrer et l’explorer. Le thème de son personnage est sorti le premier jour pendant le pitch. C’est ce que j’ai envoyé [the director] Kate [Herron] et ce qui m’a valu le travail, c’est ce thème.

Eh bien, c’est comme la façon dont certaines personnes voient les couleurs et entendent de la musique, [a trait] appelé Synesthésie; et je pense que j’obtiens la même chose avec l’histoire et la musique. Je regarderai une scène et s’il n’y a pas de musique, j’entendrai comment la musique devrait aller et j’aurai des idées qui bourdonnent dans ma tête et je m’assieds au piano. Parfois, les choses ne viennent pas si vite, mais Loki semblait juste venir assez facilement à moi d’une certaine manière. Je ne sais pas comment l’expliquer autrement. C’est comme une alchimie étrange, créer de la musique ou créer n’importe quel type d’art. Il n’y a pas de bien ou de mal et c’est tellement personnel et je suppose que les réalisateurs vous choisissent pour votre réponse et ce que vous ressentez et cela a semblé se figer ici.

Après avoir entendu ce thème, quelles ont été certaines des directions que Kate Herron vous a données ?

Kate et moi avons discuté de ce que nous pensions que la palette sonore devrait être. Ils ont donné à Kate beaucoup de liberté créative dans certains domaines et je pense qu’elle a utilisé beaucoup de musique dans son pitch pour obtenir le poste de réalisatrice, donc elle avait une idée assez précise de la façon dont elle voulait que la musique soit. Elle voulait ce son de science-fiction de série B. Kate n’était pas sûre de vouloir un orchestre, mais j’y ai ajouté des éléments d’orchestre et ils sont restés, puis la partition n’a fait que grandir – aux épisodes cinq et six, une énorme chorale est impliquée. Et puis avec les instruments norvégiens, Kate n’était pas tout à fait sûre que cet instrument norvégien folklorique était la voie à suivre car cela semblait assez évident. Je pense que quelques autres compositeurs avaient également proposé cela, et je pense qu’elle a dit que quelqu’un l’avait mis dans un pitch et qu’elle n’y tenait pas. Mais je n’ai jamais rien fait de bien. Comme, je n’ai jamais fait une pièce orchestrale toute seule. Je l’ai emmené ailleurs ou mélangé avec quelque chose. Ainsi, les instruments norvégiens ont été mélangés avec des synthés et il y avait toujours quelque chose de légèrement différent dans la façon dont je traitais le son. Il y avait un Nyckelharpa, qui est un instrument folklorique norvégien, et un violon Hardanger… donc, ces deux instruments ont été utilisés pour la mère de Loki et Asgaard et son passé et son lien émotionnel et aussi pour Sylvie, The Variant, son thème est tous ces instruments ainsi que.

Avez-vous eu l’impression que Loki vous a donné l’opportunité de sortir de votre zone de confort ?

Je me souviens que Hans Zimmer en parlait. Il est toujours du genre à proposer un concept pour tout ce qu’il fait et à essayer quelque chose de nouveau. Genre, « Oh, j’ai besoin d’enregistrer sur 12 kits de batterie pour cette partition », ou ce sera cette chanson à l’envers avec un énorme orchestre symphonique. Il a toujours cette chose en tête pour s’assurer que ce n’est pas ce à quoi vous vous attendez. J’ai toujours été inspiré par le fait d’avoir quelque chose derrière vous qui vous fait avancer dans une direction un peu étrange. J’ai enregistré avec un cor d’harmonie, je pense — juste un cor d’harmonie solo — mais j’ai toujours utilisé des samples avant, donc enregistrer avec une section de cuivres aussi énorme était une première pour moi. Mais je sentais que j’en avais besoin. Je voulais cette section de cuivres wagnerienne et c’était super amusant. J’ai tellement appris de ça. Et je n’ai jamais enregistré avec choeur non plus. Donc, ces deux éléments étaient nouveaux pour moi, mais je sentais qu’ils devaient être là pour cela.

L’enregistrement d’orchestre à cordes est ce vers quoi j’ai toujours penché dans le passé parce que je suis un joueur de cordes et ces couleurs me viennent tout naturellement. Donc, oui, j’ai définitivement poussé le bateau là-dessus.

Y a-t-il une scène que vous avez trouvée difficile ?

La scène où Mobius est taillé. Les accords là-bas et la façon dont j’ai poursuivi le thème de Mobius et le thème de Loki et ils ont en quelque sorte fusionné et ont fait cette chose émotionnelle quand il marchait dans le couloir. J’adore quand vous sentez que la musique et la narration se rejoignent et que vous ajoutez cette couche d’émotion à quelque chose. C’est vraiment satisfaisant. Et aussi le moment où Loki et Sylvia ont leur connexion au début de l’épisode quatre. C’était vraiment difficile d’avoir le bon ton là-bas, pour qu’il se sente « Oh, ces gars ont un moment », et pour qu’il ne se sente pas timide. J’ai essayé beaucoup de choses différentes là-bas et nous avons atterri sur ce genre d'”amour de l’espace” qu’ils ont.

Y a-t-il un épisode préféré pour vous ?

Je dois juste dire que j’ai vraiment aimé écrire l’épisode six. J’étais comme, “Je pourrais juste continuer.” J’avais juste l’impression que toutes les choses que j’avais semées se sont toutes réunies de manière satisfaisante. C’était mon épisode préféré pour écrire.

Qu’est-ce que ça fait de faire officiellement partie de l’univers cinématographique Marvel ?

Je suis tellement époustouflé par toute l’expérience. C’était tout ce que j’aurais pu espérer et un si beau groupe de personnes. Les producteurs exécutifs m’ont appelé pour me remercier de mes contributions. Je me suis senti vraiment soutenu et apprécié. Ils sont vraiment très progressistes, comme donner aux jeunes réalisatrices des opportunités et essayer de faire de nouvelles choses. Ils essaient de faire quelque chose de nouveau avec tout ce qu’ils créent. J’ai adoré travailler avec Marvel et c’est un privilège d’en faire partie.

De quelles manières Loki vous a-t-il donné confiance pour aller de l’avant ?

Ça m’a vraiment poussé. Je n’aurais pas su que j’avais quelque chose comme ça en moi quand j’ai commencé. Je me considérais comme un violoniste qui écrivait de la musique à cordes émotionnelle, et maintenant je sais que je peux faire de l’action et de l’aventure spatiale et des notes aiguës et graves. Je suis vraiment enthousiasmé par ce que je vais faire ensuite et si c’est enseigner le violon, alors ça va aussi.