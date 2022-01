La compositrice oscarisée Marilyn Bergman décède de COVID à 93 ans – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Marilyn Bergman, la parolière oscarisée qui a été rejointe par son mari Alan Bergman sur The Way We Were, How Do You Keep the Music Playing ? et des centaines d’autres chansons, il est décédé samedi à son domicile de Los Angeles. Elle avait 93 ans.

Il est décédé d’une insuffisance respiratoire non liée au COVID-19, selon un représentant, Jason Lee. Son mari était à son chevet lorsqu’il est décédé.

Les Bergman, qui se sont mariés en 1958, faisaient partie des associations d’auteurs de chansons les plus anciennes, les plus réussies et les plus productives, spécialisées dans les ballades introspectives pour le cinéma, la télévision et le théâtre qui combinaient la romance de Tin Pan Alley avec le vernis de la pop contemporaine. Ils ont travaillé avec certains des meilleurs mélodistes du monde, dont Marvin Hamlisch, Cy Coleman et Michel Legrand, et ont été interprétés par certains des meilleurs chanteurs du monde, de Frank Sinatra et Barbra Streisand à Aretha Franklin et Michael Jackson.

« Si vous voulez vraiment écrire des chansons originales, qui parlent vraiment aux gens, vous devez sentir que vous avez créé quelque chose qui n’existait pas auparavant, ce qui est la plus grande réussite, non ? » Marilyn Bergman a déclaré au Huffington Post en 2013 : « Et pour faire quelque chose qui n’existait pas auparavant, vous devez savoir ce qui vous a précédé. »

Leurs chansons comprenaient le duo sentimental de Streisand-Neil Diamond, « You Don’t Bring Me Flowers », l’agile « Nice ‘n’ Easy » de Sinatra et le rêveur « Sleep Warm » de Dean Martin. Ils ont aidé à écrire les thèmes rythmés des sitcoms des années 1970 Maude et Good Times et ont collaboré aux paroles et à la musique du spectacle de Broadway « Ballroom » de 1978.

Mais ils étaient surtout connus pour leurs contributions aux films, produisant des thèmes parfois plus mémorables que les films eux-mêmes. Parmi les faits saillants : « It Might Be You » de Stephen Bishop de « Tootsie »; « Les moulins à vent de votre esprit » de Noel Harrison dans « L’affaire Thomas Crown » ; et, pour « Best Friends », le duo James Ingram-Patti Austin « How Do You Keep the Music Playing ? »

Son apogée était « The Way We Were », du drame romantique Streisand-Robert Redford du même nom. Sur l’air maussade et maussade de Hamlisch, avec la voix de Streisand qui monte tout au long, c’était la chanson la plus vendue de 1974 et un standard instantané, preuve que bien à l’ère du rock, le public embrassait toujours une ballade de mode révolue.

Les fans auraient eu du mal à identifier une image des Bergman, ou même à reconnaître leurs noms, mais ils n’ont eu aucun mal à invoquer les mots de « The Way We Were »:

« Les souvenirs, ils peuvent être beaux et pourtant / Ce qui est trop douloureux pour se souvenir / On choisit juste d’oublier / Alors c’est du rire / On se souviendra / Tant qu’on se souviendra / La façon dont nous étions. »

Les Bergman ont remporté trois Oscars, pour The Way We Were, Windmills of Your Mind et la bande originale de Yentl de Streisand, et ont reçu 16 nominations, dont trois rien qu’en 1983. Ils ont également remporté deux Grammy Awards et quatre Emmy Awards et ont été inclus. le Temple de la renommée des auteurs-compositeurs.

Le compositeur Quincy Jones a également déclaré que la nouvelle de sa mort était accablante. « Vous, avec votre bien-aimé Alan, étiez la quintessence de la conviction de Nadia Boulanger selon laquelle » un artiste ne peut jamais être plus ou moins qu’il ne l’est en tant qu’être humain « », a-t-elle tweeté.

« Pour ceux d’entre nous qui aiment les paroles des Bergman, Marilyn porte un peu nos cœurs et nos âmes avec elle aujourd’hui », a tweeté Norman Lear, créateur de « Maude » et « Good Times ».

Marilyn Bergman est devenue la première femme élue à l’American Society of Composers, Authors, and Publishers et a ensuite été présidente et présidente. Elle a également été la première présidente du Conseil national pour la préservation des sons enregistrés de la Bibliothèque du Congrès.

Streisand a travaillé avec eux tout au long de leur carrière, enregistrant plus de 60 de leurs chansons et consacrant un album entier, « What Matters Most », à leur matériel. Les Bergman l’ont rencontrée à l’âge de 18 ans, elle était chanteuse de boîte de nuit et ils sont rapidement devenus des amis proches.

« J’aime ses mots, j’aime le sentiment, j’aime son exploration de l’amour et des relations », a déclaré Streisand à l’Associated Press en 2011.

Samedi, elle a posté une photo d’elle avec les Bergman sur Twitter, affirmant qu’ils étaient comme une famille, ainsi que de brillants paroliers.

« Nous nous sommes rencontrés il y a plus de 60 ans dans les coulisses d’une petite boîte de nuit et nous n’avons jamais cessé d’aimer et de travailler ensemble », a écrit Streisand. « Ses chansons sont intemporelles, tout comme notre amour. Repose en paix. »

Comme Streisand, les Bergman étaient des Juifs issus de familles de la classe moyenne inférieure de Brooklyn. Né dans le même hôpital, Alan quatre ans avant Marilyn, dont le nom de jeune fille était Katz, a grandi dans le même quartier et était fan de musique et de cinéma depuis son enfance. Les deux ont déménagé à Los Angeles en 1950 (Marilyn avait étudié l’anglais et la psychologie à l’Université de New York), mais ils ne se sont rencontrés que quelques années plus tard, alors qu’ils travaillaient pour le même compositeur.

Les Bergman semblaient être libérés des limites et des tensions de nombreuses équipes d’auteurs-compositeurs. Ils comparaient leur alchimie aux travaux ménagers (un lave, un sèche) ou au baseball (lancer et attraper), et ils étaient tellement en harmonie les uns avec les autres qu’ils avaient du mal à se rappeler qui avait écrit quelles paroles.

« Notre association d’écrivains ou de mari et femme ? » Marilyn a déclaré au Huffington Post lorsqu’on lui a posé des questions sur leur relation. « Je pense que les aspects des deux sont les mêmes: le respect, la confiance, tout cela est nécessaire dans un partenariat écrit ou un partenariat commercial ou dans un mariage. »

En plus de son mari, Bergman laisse dans le deuil sa fille, Julie Bergman.

