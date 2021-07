La compression des talibans : un défi émergent

Les talibans continuent de manœuvrer, de combattre et de prendre le contrôle de l’espace militaire, démographique et territorial.

Par le colonel Ronnie Rajkumar

L’offensive des talibans se poursuit inexorablement vers un effondrement presque inévitable de la République islamique d’Afghanistan alors que district après district tombe sous le contrôle des talibans. L’ANDSF a perdu la cohésion d’une force combattante et il reste à déterminer combien de troupes sont réellement engagées au sol étant donné les redditions, les désertions et l’attrition importante au combat. Le dernier fossé « Plan B » pour se transformer en un rempart défensif autour des centres de population et le long des RSM est une possibilité qui s’estompe rapidement alors que les talibans continuent de manœuvrer, de combattre et de prendre le contrôle des forces militaires, démographiques et territoriales. espace. Pour certains analystes, il ne s’agit plus de « si » mais de « quand » et de quand. Un coup d’œil sur la carte ci-dessous offre une image vivante de la situation sur le terrain telle qu’elle se présentait le 13 juillet 2021 avec 223 districts sur un total de 407 sous contrôle taliban.

La carte montre également les ports secs en Afghanistan et leur statut à la date :

La stratégie émergente des talibans semble être passée à la dimension économique en mettant l’Afghanistan et le peuple à genoux en saisissant les points d’étranglement vitaux dans les ports secs situés le long des frontières internationales de la nation. Dans une offensive militaire orchestrée, le plan taliban vise à isoler l’Afghanistan du NORD en s’emparant du port sec du IB Afghanistan-Tadjikistan à Sher Khan Bandar puis de l’OUEST en s’emparant des deux ports secs stratégiques du IB Afghanistan-Iran à Islam Qala et Torghundi – les ports sont les principaux points d’importation de gaz liquéfié et de carburant pour le pays. Le 14 juillet 2021, les talibans s’emparent du port sec de Spin Boldak sur la liaison Afghanistan-Pakistan

IB, apparemment avec un soutien aérien rapproché fourni par l’armée de l’air pakistanaise. J’ai entendu des collègues à Kaboul parler de combattants du Pendjab (Pakistan) dans les rangs des talibans – c’est une répétition de ce que nous avons si souvent entendu et savons être vrai des réguliers de l’armée pakistanaise et des conseillers SSG intégrés dans les rangs des combattants de les talibans et ils ont fait pencher la balance en faveur de leur Frankenstein. Un tweet du premier vice-président afghan Amrullah Saleh (un survivant de nombreuses tentatives d’assassinat parrainées par Pak, il a été appelé “The Last Man Standing” par l’ORF et “… comprend les Pakistanais comme peu d’autres personnes, et a le don d’obtenir sous leur peau par son appel sans restriction au double jeu du Pakistan en Afghanistan ») est pertinent :

« L’armée de l’air pakistanaise a officiellement averti l’armée de l’air et l’armée de l’air afghanes que toute initiative visant à déloger les talibans de la zone de Spin Boldak sera affrontée et repoussée par l’armée de l’air pakistanaise.

Il faut noter que Spin Boldak se trouve sur la ligne Durand contestée qui a été une pomme de discorde entre l’Afghanistan et le Pakistan et, dans leur logique alambiquée, peut leur accorder un locus standi pour soutenir les talibans si ouvertement. Ce port sec est un point d’accès vital pour l’Afghanistan aux ports maritimes de Karachi et de Gwadar et a toujours été un point d’entrée majeur pour les combattants talibans, les renforts, le soutien logistique et l’évacuation sanitaire des combattants talibans en Afghanistan. À mon avis, les talibans et les Pakistanais ont quitté, et continueront de le faire, le grand port sec de Torkham sans être inquiétés ni menacés. Une fermeture de ce port sec entraînera la privation d’articles ménagers de base comme le riz, la farine, l’huile de cuisson, le sucre et une escalade des prix à Kaboul et dans les zones littorales. J’ai personnellement vu cela se produire à plusieurs reprises au cours de mon mandat en Afghanistan. Le Pakistan tient cette épée au-dessus de la tête du gouvernement afghan et cette dépendance va augmenter avec la fermeture d’autres ports secs alternatifs.

Une question qui a fait le tour plus fréquemment ces derniers temps – quand et où tout cela s’arrête-t-il ? J’estime que les talibans ne tenteront pas de prendre d’assaut et de saccager Kaboul, la capitale nationale. Mais on peut prédire une capitulation rapide de la capitale si et quand le col et le tunnel de Salang (120 KM de Kaboul au NORD) tombent sous le contrôle des talibans. C’est le MSR le plus stratégique de tout le pays et c’est la seule bouée de sauvetage et l’autoroute à deux voies reliant les deux moitiés du pays – le NORD et le SUD. La chute de Salang serait le dernier chapitre de cette bataille acharnée et tout gouvernement à Kaboul trouverait presque impossible de maintenir un semblant de gouvernance légitime.

Et si les talibans arrivaient au pouvoir en Afghanistan ? Hormis un retour à un régime répressif (ils exécutent déjà des commandos de l’armée afghane, des pilotes et un programme juré de ramener les femmes à l’âge des cavernes), l’Afghanistan sera un paratonnerre attirant en Afghanistan des VEO virulents en provenance d’Asie centrale, du Moyen Est, Afrique du Nord et quelques 20 VEO (JeM, HQN) sur leur propre territoire à la frontière afghano-pakistanaise et dans les régions tribales des FATA. L’IS (K) et l’AQIS sont encore un groupe virulent et dynamique qui s’est transformé en organisations à caractère régional dans le recrutement, la formation, la réflexion, la planification et les combats sur le terrain et dans les centres urbains spécifiques au sous-continent. Et ils sont tous testés au combat. Avec de telles marques de grandes tentes en Afghanistan, les VEO et les combattants afflueront vers leur bannière et leur programme de djihad mondial. Les talibans, qui sont à ce jour insulaires dans leur but et leur objectif avec un objectif centré sur l’Afghanistan, pourraient ne pas plaire à ces combattants étrangers purs et durs. Et le Cachemire est une arène de conflit sur mesure dans le voisinage immédiat où ils peuvent chercher à réaliser une expansion de leur jihad mondial pour l’Islam.

Pas de boule de cristal qui regarde ici mais, dans l’état actuel des choses et toutes les billes prises en compte, les mauvais moments arrivent…

(L’auteur est un vétéran de l’armée indienne avec 33 ans de service. Après sa retraite en 2008, il a travaillé avec un cabinet de conseil international en Afghanistan en tant que conseiller en sécurité divisionnaire basé à Kaboul. Formé à Kaboul en COIN (États-Unis) et Country Security Management ( Pays-Bas), il a une vaste expérience sur le terrain de 11 ans en Afghanistan et dans la région. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

