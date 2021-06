DéFi

La compression du rendement se poursuit alors que plus d’argent cherche du rendement tout en évitant la capitulation

L’activité sur le marché de la cryptographie et DeFi a pris un coup car les prix chutent ou s’échangent latéralement. En ce qui concerne le réseau Ethereum, les prix du gaz sont tombés aux niveaux du début de l’été DeFi, à peine 10 gwie, qui ont grimpé à 2 000 gwei pendant une brève période en mai.

Au milieu de cela, l’offre totale de pièces stables a atteint près de 108 milliards de dollars, ajoutant plus de 47 milliards de dollars au cours des trois derniers mois seulement. le commerçant CL d’eGirl Capital a déclaré :

“Le taux de frappe de l’USDC me préoccupe, plus le rendement de la cryptographie est à la recherche d’argent, plus la décroissance de l’alpha dans la courbe des contrats à terme est importante. Le pool d’argent à la recherche de rendement ne fait que s’agrandir, les traders à effet de levier semblent perpétuellement perdre de l’argent. 1 jour, nous ne verrons peut-être plus jamais de trimestres supérieurs à 20 %.

Bien que « bon pour le prix… cela rendra la spéculation beaucoup plus compétitive », a-t-il ajouté.

En attendant, cette croissance de l’offre de pièces stables est due aux acteurs du marché de la cryptographie à la recherche d’opportunités d’agriculture à rendement réduit ou même aux acteurs du marché traditionnels qui contournent l’investissement direct dans la cryptographie. Glassnode noté,

“Parmi le sentiment baissier, la liquidité reste forte sur la chaîne alors que les principaux participants de DeFi recherchent les rendements les plus élevés en pièces stables, accumulent des jetons de gouvernance et continuent de détenir des ETH au comptant.”

compression de rendement haussier pic.twitter.com/ygJQuiGbLb – Will Sheehan (@wilburforce_) 24 juin 2021

Cependant, les rendements ont déjà commencé à se contracter à mesure que la demande d’effet de levier ralentit. Le financement des contrats perpétuels se normalisant et devenant négatif, le rendement de DeFi devrait également baisser encore plus. Pendant ce temps, les taux d’intérêt à faible volatilité ont augmenté, donnant aux agriculteurs stables et aux vendeurs à découvert un accès à des capitaux empruntés bon marché. Glassnode dit,

“Tant que la liquidité reste forte et que la demande d’emprunt diminue, les rendements continueront de rester bas sur les marchés d’emprunt/prêt.”

La dernière vente massive sur le marché a vu Bitcoin s’effondrer de 55% par rapport à son plus haut historique et Ether subir une baisse de plus de 66%. Mais alors que les détenteurs d’ETH à court terme voient leurs gains non réalisés s’évaporer à mesure que la perte entre dans la zone de capitulation, les détentions à long terme restent fermement en profit.

Contrairement aux périodes précédentes de capitulation, cette fois, ces détenteurs de longue date ont la possibilité de déployer leurs actifs dans DeFi. Fiskantes a dit,

« L’une des raisons pour lesquelles ce cycle de baisse pourrait être plus court que 2018-2020. L’argent n’a pas de raison de partir s’il peut rester dans les écuries -> rendements comprimés -> les chercheurs de rendements plus élevés augmentent l’appétit pour le risque -> pression d’achat pour les « actifs productifs ».

1er mars 2020, avant que l’agriculture de rendement ne devienne la norme. Entre 6,5% à 14,38 % sur les prêts/emprunts propres via l’espérance. Alors que les capitaux continuent d’affluer, les rendements se normaliseront aux rendements tradfi. pic.twitter.com/g2ds5X9gEJ – André Cronje (@AndreCronjeTech) 23 juin 2021

Comme nous l’avons signalé, les protocoles de prêt Aave et Compound ont enregistré plus de 4 milliards de dollars de dépôts en circulation.

Ces protocoles permettent aux détenteurs d’ETH d’emprunter des pièces stables contre leurs actifs cryptographiques déposés, qui peuvent être utilisés pour des rendements attractifs sans risque ou spéculer sur les prix des jetons et gagner des jetons de gouvernance, des soldes de pièces stables et des actifs cryptographiques en achetant les baisses, tout en gardant leur exposition à l’ETH.

“Les agriculteurs à rendement stable restent des profiteurs sains pendant les ralentissements”, déclare Glassnode, notant que la concurrence se poursuit dans l’écosystème de Curve Finance alors que Yearn, Convex Finance et Stake DAO se disputent la domination des dépôts.

