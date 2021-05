La comtesse Kate portait un trench en tartan recouvert de boutons pour le film drive-in “ Cruella ” ⋆ .

Le comte et la comtesse de Strathearn ont organisé une soirée cinéma à Holyroodhouse à Édimbourg la nuit dernière. Le film? Cruella, dans laquelle une actrice américaine fait un accent britannique hautain et devient une créatrice de mode de type Vivienne Westwood dans ce qui est en quelque sorte l’histoire d’origine de Cruella de Vil. L’événement était un «film au volant» pour que les gens puissent rester socialement distants, même si William et Kate se sont rendus dans plusieurs voitures et ont respiré sur les gens. Les personnes invitées: les travailleurs du NHS, qui méritent absolument la soirée cinéma. Je soupçonne qu’il s’agissait davantage du fait que Will et Kate sont des poids légers complets qui ne peuvent être soudoyés que dans ce genre d’événements: soirées cinéma, regarder le football, visiter leur alma mater, courses de karting.

Comme toujours, Kate y a mis plus d’efforts que William, qui a l’air de plus en plus ennuyé et méchant à chaque fois que nous le voyons. Kate brillait en fait – l’air frais de la course de karting et de la visite à St. Andrews (où elle a traqué William) ont fait des merveilles pour elle. Du cou vers le haut, c’est le meilleur qu’elle ait regardé depuis un moment et elle doit faire ce combo coiffure et maquillage plus souvent. Mais la mode actuelle? Mon Dieu. Tartans et boutons et Monolos! Ce trench-coat est de Heather Tartan par Holland Cooper et il se vend 849 £. Il semblait y avoir une robe dorée longue en dessous, mais Kate n’a jamais enlevé le manteau sur les photos. Elle voulait que les gens voient ses boutons et son tartan! Les talons sont en daim vert Manolos.

William, d’un autre côté, portait un costume grondé et il avait l’air de vouloir être n’importe où mais là, surtout quand Kate a fait un petit discours pour présenter le film. Ils sont arrivés à l’événement dans un Land Rover (qui ressemble à un Hummer à usage militaire) qui appartenait au prince Philip.

Photos gracieuseté d’Avalon Red.

Lien source