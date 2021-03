La concentration sur les NFT et l’interopérabilité pousse Icon (ICX), Ark et Axie Infinity plus haut

Des niveaux élevés d’enthousiasme continuent à entourer tout ce qui est lié à la NFT en tant qu’art non fongible, les objets de collection et les nouveaux modèles commerciaux construits sur le secteur naissant attirent un large éventail d’investisseurs.

En plus du développement de marchés secondaires lucratifs pour les listes et les ventes de NFT, les projets de cryptographie axés sur les NFT, les DeFi et l’interopérabilité inter-chaînes ont également vu leurs jetons natifs se rallier de manière significative.

Trois projets qui entrent dans cette catégorie sont Axie Infinity (AXS), Icon (ICX) et Ark (ARK).

AXS / USDT

Axie Infinity est un jeu de trading et de combat basé sur la blockchain inspiré de jeux comme Pokémon et Tamagotchi qui permet aux joueurs de collecter, élever, élever, combattre et échanger des créatures basées sur des jetons connues sous le nom d’Axies.

Selon les données fournies par le projet, le mois de mars a été l’une des périodes de croissance les plus rapides pour la communauté Axie avec plus de 250 000 utilisateurs actifs s’engageant avec le protocole.

Graphique AXS / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Les données de Cointelegraph Markets et de TradingView montrent que le prix d’AXS a bondi de 515% au cours du mois dernier, passant d’un creux de 1,27 $ le 28 février à un nouveau sommet historique de 7,33 $ le 30 mars en tant qu’enthousiasme pour la sortie de Battle La v2 attire de nouveaux joueurs et investisseurs vers le protocole.

Selon les données de Cointelegraph Markets Pro, les conditions de marché pour AXS sont favorables depuis un certain temps.

Le score VORTECS ™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions historiques et actuelles du marché dérivée d’une combinaison de points de données comprenant le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité Twitter.

Score VORTECS ™ (vert) par rapport au prix AXS. Source: Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS ™ pour AXS est dans le vert depuis un certain temps et il a commencé à remonter le 24 mars lorsqu’il a enregistré un maximum de 80 avant de retomber dans la zone vert clair. Alors que le prix AXS a commencé à augmenter le 25 mars, le score VORTECS ™ a également commencé à augmenter et a atteint un sommet de 87 le 28 mars, environ 20 heures avant que le prix n’augmente de 70% au cours des deux prochains jours.

ICX / USDT

Icon est un réseau blockchain décentralisé qui s’est concentré sur l’interopérabilité inter-chaînes grâce à la création de son protocole de transmission blockchain (BTP).

Le projet a publié la dernière mise à jour pour le (BTP) le 24 mars, qui a lancé le dernier rallye des prix pour ICX alors que les investisseurs anticipent une activité supplémentaire une fois que l’interopérabilité avec le réseau Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) deviendra réalité.

Graphique ICX / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Après le pic initial après la publication de la mise à jour le 24 mars, le prix de l’ICX est retombé à un plus bas de 1,69 $ le 26 mars avant de remonter de 70% à un sommet de 2,88 $ le 30 mars, la possibilité d’interopérabilité ayant contribué à augmenter l’adoption des jetons. .

Les données VORTECS ™ de Cointelegraph Markets Pro ont commencé à détecter une perspective haussière pour ICX le 24 mars, avant la récente hausse des prix.

Score VORTECS ™ (vert) par rapport au prix ICX. Source: Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS ™ pour ICX a commencé à augmenter le 24 mars et a enregistré un maximum de 69 le 25 mars, environ 5 heures avant que le prix ne commence à augmenter de 70% au cours des cinq prochains jours.

ARCHE / USDT

Ark est une plateforme de développement de crypto-monnaie et de blockchain conçue pour offrir des solutions permettant à quiconque de créer sa propre blockchain entièrement personnalisable et interopérable.

L’engouement pour le projet s’est développé récemment grâce au lancement de la version bêta en attente de MarketSquare, une «plate-forme sociale qui permet aux utilisateurs de découvrir et de se connecter avec des projets, des entreprises, des applications, des opérateurs de nœuds alimentés par Blockchain, etc.

Un défilement des flux Twitter MarketSquare et Ark montre une foule de partenariats importants pour le marché à venir, y compris des intégrations avec Axie Infinity, Now Payments et Uphold.

Le prix d’Ark a augmenté de 200% depuis qu’il a atteint un creux de 1,15 $ le 28 février, atteignant un sommet de 3,50 $ le 30 mars, ce qui est son plus haut niveau en près de trois ans.

Graphique ARK / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Les données VORTECS ™ de Cointelegraph Markets Pro ont commencé à détecter une perspective haussière pour ARK le 24 mars, avant la récente hausse des prix.

Score VORTECS ™ (vert) par rapport au prix ARK. Source: Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS ™ pour ARK est devenu vert pour la première fois le 24 mars et a atteint un sommet de 75 avant de revenir dans le jaune. Le score a oscillé entre la fourchette jaune et verte au cours des deux prochains jours avant d’atteindre un sommet de 70 le 26 mars, environ 24 heures avant que le prix n’augmente de 100% au cours des trois prochains jours.

Des développements récents tels que la capacité des résidents américains à payer avec Bitcoin en utilisant Paypal et le lancement de contrats à terme sur micro BTC par le Chicago Mercantile Exchange (CME) signalent que l’adoption de la crypto grand public ne fait que commencer.

Les projets axés sur l’interopérabilité et les NFT sont bien placés pour capitaliser sur la croissance future de l’écosystème de crypto-monnaie.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.