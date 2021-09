La conception complexe de la nouvelle Apple Watch Series 7 retarderait son lancement | La technologie

in

De nouvelles informations assurent que la prochaine montre connectée Apple pourrait souffrir de problèmes de production en raison de normes de qualité complexes, d’une refonte et de capteurs.

Si la dernière chose que nous avions vue de l’Apple Watch Series 7 était son design possible, que nous avons adoré, ce qui nous vient maintenant nous a laissé sans voix (encore plus que leur iPhone avec communication par satellite).

Malgré les attentes avec la nouvelle smartwatch, des rapports en provenance de Chine suggèrent que la production de la Watch Series 7 est un peu plus compliquée que prévu, ce qui entraînerait des retards.

Cette situation a été rendue publique cette semaine, juste 10 jours après le début de la production à petite échelleC’est un moment clé dans la fabrication des produits car il permet aux fabricants de voir où il y a des défauts ou quelles conceptions doivent être modifiées.

Et, justement, c’est la refonte complexe de la Watch Series 7 qui est à l’origine de ces retards, puisqu’elle entraînerait les assembleurs sur la voie de l’amertume, qui ils ne parviennent pas à produire des unités non endommagées et satisfaisantes selon des normes de qualité élevées de la compagnie.

Cette théorie est soutenue par trois sources différentes, qui disent que la faible qualité de la production pourrait être attribuée à la complexité de la conception, qui est très différent des générations précédentes et joindre les modules électroniques, les composants et les affichages s’avère être une tâche très difficile.

L’intégration de nouveaux capteurs, tels que celui qui a la pression artérielle, dans un corps aussi grand que le précédent, cela pose également des problèmes, car les assembleurs ne reçoivent pas introduire ce nombre accru de composants sans sacrifier la résistance à l’eau traditionnelle de l’horloge.

Selon les informations, Apple a décidé d’arrêter la production de la Watch Series 7 pendant qu’ils revoient le design, les matériaux choisis et discutent avec les fournisseurs à la recherche d’une solution qui permette de reprendre la production de la montre sans défaillance, puisque son le lancement devrait être très proche.