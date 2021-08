La conception de la fuite de l’Apple Watch Series 7 est incroyable dans cette vidéo YouTube

Dans quelques semaines, Apple organisera un événement médiatique spécial au cours duquel la société présentera une gamme de nouveaux matériels. Et tandis que l’iPhone 13 sera naturellement l’attraction principale, nous pouvons également nous attendre à des mises à niveau convaincantes de l’Apple Watch Series 7.

La mise à jour de l’Apple Watch Series 6 l’année dernière était certes incrémentielle, mais cette année devrait voir des améliorations plus notables du portable de plus en plus populaire d’Apple. Nous entrerons dans les spécifications sous peu, mais l’un des changements les plus importants sera probablement un design légèrement nouveau dans le sens où il présentera des bords plus plats.

Meilleure offre du jour Cette étonnante friteuse à air intelligente avec Alexa est en vente au meilleur prix d’Amazon ! Prix ​​catalogue :129,00 $ Prix :89,00 $ Vous économisez :40,00 $ (31%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Un tout nouveau design

Depuis sa création, le design de l’Apple Watch a été un peu bulbeux. Avec l’Apple Watch Series 7, Apple mise sur un look plus épuré. Selon les rapports, la nouvelle Apple Watch aura un facteur de forme plus plat. Des fuites que nous avons vues jusqu’à présent, la nouvelle Apple Watch empruntera certains éléments de conception à l’iPhone 12.

Vous pouvez voir des rendus de ce à quoi ressemblera probablement le prochain portable d’Apple dans la vidéo ci-dessous. Bien que les bords plus plats soient les bienvenus, l’épaisseur globale de la montre peut être légèrement plus grande.

Au-delà d’un facteur de forme légèrement modifié, l’appareil comporterait des lunettes plus petites. Cela offrira aux utilisateurs plus d’espace d’écran sans augmenter la taille globale de l’écran lui-même.

Autres fonctionnalités Apple Watch Series 7 à attendre

Mis à part le nouveau design, l’Apple Watch Series 7 sera dotée d’un processeur plus rapide. De plus, la rumeur veut que l’appareil aura une autonomie encore plus longue. Si cela est vrai, cela serait intrigant étant donné que la durée de vie de la batterie sur l’Apple Watch Series 6 existante est déjà de 18 heures. Si Apple pouvait augmenter cela jusqu’à 20-22 heures, nous ne nous plaindrions certainement pas.

Plus précisément, des rapports en provenance d’Asie suggèrent que la puce S7 plus petite de l’Apple Watch Series 7 permettra à Apple d’inclure une batterie légèrement plus grande.

Nous avons également vu des grondements pointant vers de nouvelles options de couleur Apple Watch. Une rumeur prétend qu’un nouveau modèle Apple Watch sera disponible en vert.

Enfin, nous avons également vu des rumeurs indiquant que le nouvel écran Apple Watch lui-même serait positionné plus près du verre que dans les modèles précédents.

Meilleure offre du jour Les meilleures prises intelligentes Alexa sur Amazon sont en quelque sorte à seulement 5 $ chacune ! Prix ​​catalogue : 24,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 5,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission