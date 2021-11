La conception de la montre intelligente à encoches de Facebook est interdite

Edgar Cervantes / Autorité Android

Nous avons vu les encoches profiter d’une légère reprise ces derniers temps. Bien sûr, nous les voyons encore utilisés sur plusieurs smartphones, mais c’est en grande partie là qu’ils sont restés. Le mois dernier, nous avons vu l’encoche faire son retour sur les Macbooks d’Apple, et même Samsung aurait placé une encoche sur sa prochaine tablette phare. Désormais, Facebook pourrait être la société à mettre un cran sur une montre connectée.

Une nouvelle image découverte dans l’application View iPhone de Facebook suggère que sa prétendue smartwatch utilisera une encoche au bas de son écran pour abriter une caméra. Mais que pensez-vous des encoches sur les smartwatches ? Nous vous l’avons demandé dans un récent sondage, et les résultats sont maintenant disponibles !

Que pensez-vous des encoches d’affichage sur les smartwatches ?

Résultats

Plus de 1 500 votes ont été exprimés dans ce sondage depuis sa mise en ligne le 29 octobre. Après un week-end à réfléchir à la question, les répondants sont sortis en force contre l’encoche. Plus des deux tiers (67,8 %) des votants « détestent » l’idée d’afficher des encoches sur les montres connectées, et c’est compréhensible. Bien que la conception permette à Facebook de garder les lunettes étroites tout en incluant un appareil photo, il est sans doute plus important de maximiser l’affichage d’une montre connectée. Une encoche priverait l’affichage de biens immobiliers essentiels.

Seulement 11% des votants sont tout à fait à l’aise avec les encoches sur les montres connectées. Un appareil photo ajouterait également beaucoup d’utilité à un appareil portable. S’ils sont utilisés conjointement avec les applications compatibles avec les appels vidéo de Facebook, les utilisateurs pourraient recevoir ou passer des appels vidéo en déplacement. Mais ce petit utilitaire en vaut-il vraiment la peine, surtout si vous pouvez faire de même avec le smartphone dans votre poche ? Eh bien, environ 21% des personnes interrogées sont «indifférentes» et ne peuvent pas tout à fait décider s’ils préfèrent le design et l’utilité supplémentaire aux montres intelligentes traditionnelles.

Bien sûr, ce ne serait pas le premier produit portable de Facebook avec un appareil photo. La société a récemment sorti une paire de lunettes de soleil aux côtés de Ray-Ban qui a emballé quelques tireurs. Cependant, les caméras de Ray-Ban Stories n’interfèrent pas avec leur conception de base. Au-delà de l’encoche, certains lecteurs ont souligné quelques autres problèmes possibles avec la smartwatch de Facebook en général. Parcourez certaines de ces vues ci-dessous.

Vos commentaires

Jonathan K : On dirait que vous auriez besoin d’enlever la montre lorsque vous entrez dans un vestiaire ou des toilettes ou que cela rend les gens nerveux. wow : Espérons que cette montre soit bannie de partout comme Google Glass. Facebook est la pire entreprise à qui donner des informations supplémentaires. Aucune montre ne devrait avoir une caméra à des fins de confidentialité/sécurité. JL T0x : Avons-nous vraiment besoin/voulons-nous des caméras sur nos montres connectées. Tech over-kill avec trop de domaines pour (mauvaise) utilisation. Imaginez des entreprises/salles de sport interdisant à leurs employés/membres de porter tout type de montre connectée en raison de problèmes de confidentialité de toutes sortes. Pensez à la façon dont les lunettes intelligentes ont été reçues jusqu’à présent. Billy Simms : Je n’achèterais jamais de matériel sur Facebook. Apportez la montre Pixel !

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Avez-vous d’autres réflexions sur la smartwatch de Facebook avec une encoche ? Déposez-les dans les commentaires ci-dessous.