La conception de l’aéroport de Shivamogga en « forme de lotus » suscite une rangée; Le Congrès voit rouge

in

Le fils de BSY et député du BJP BY Raghavendra a cependant défendu la conception du terminal de l’aéroport de Shimoga. (Photo : impression artistique de l’aéroport)

Un projet de conception de l’aéroport de Shivamogga au Karnataka s’avère être le dernier point d’éclair entre le parti au pouvoir Bharatiya Janata et le Congrès d’opposition de l’État. Selon le Congrès, l’impression artistique diffusée par les autorités montre que la vue de dessus de l’aéroport ressemble à un lotus, le signe du sondage du parti au pouvoir. Le Congrès du Karnataka s’y est opposé en disant que le lotus est un symbole électoral du BJP et, conformément à une ordonnance de 2016 de la Haute Cour de Delhi, l’argent public ne peut pas être utilisé pour construire des structures ressemblant au symbole d’un parti.

Le porte-parole du Congrès du Karnataka, Brijesh Kalappa, a déclaré que l’État et la direction centrale du BJP devraient en prendre connaissance et reconsidérer sa conception. D’un autre côté, le BJP au pouvoir a déclaré que le lotus est la fleur nationale de l’Inde et que la conception du projet n’a rien à voir avec le symbole électoral du BJP.

Cependant, des rapports suggèrent que la conception est presque définitive et que tout changement est peu probable. Le ministre en chef du Karnataka, BS Yediyurappa, est originaire du district de Shimoga et s’intéresse particulièrement au projet. Il a demandé aux autorités d’accélérer la construction pour que le projet soit prêt d’ici 2022. Le CM avait déclaré qu’il visiterait le site tous les deux mois pour effectuer une vérification de l’état.

La polémique sur la conception du projet d’aéroport de Shivamogga ou Shimoga n’est pas la première. Il y a des allégations selon lesquelles le coût du projet a augmenté suite à l’intervention du fils de CM Yediyirappa, BS Vijayendra. Récemment, Karnataka BJP MLC AH Vishwanath a allégué que BS Vijayendra avait pris 10 pour cent des pots-de-vin dans certains projets. Le coût de l’aéroport de Shimoga est estimé à Rs 384 crore.

Le fils de BSY et député du BJP BY Raghavendra a cependant défendu la conception du terminal de l’aéroport de Shimoga. Il a déclaré que le parti du Congrès voulait entraver le développement de l’État en faisant de la politique à ce sujet.

Un plan 3D du projet a été publié samedi devant CM Yediyurappa. L’aéroport ultramoderne, comme promis par le ministre en chef BS Yediyurappa, sera le deuxième plus grand aéroport après l’aéroport international de Kempegowda à Bangalore.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.